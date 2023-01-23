В Бишкеке пройдет международный турнир по историческому фехтованию

28 января в большом лекционном зале Международного университета Кыргызстана состоится турнир по современному мечевому бою и историческим европейским боевым искусствам (НЕМА) "Зимний меч", организованный бишкекским клубом исторической реконструкции "Гвардия" при поддержке Международного университета Кыргызстана и телерадиокомпании "Звезда". Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, в зрелищных поединках сойдутся 43 участника из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Они будут бороться за победу в номинациях:

"Триатлон" (щит – меч, баклер – меч, двуручный меч);

"Лонгсворд" (длинный меч);

"Сабля".

Победителей соревнований определят судьи, которые будут подсчитывать очки во время боев. Начало турнира в 10:00. Официальное открытие в 12:00. Вход свободный.

Справка: Клуб исторической реконструкции "Гвардия" существует в Бишкеке с 2013 года. Клуб занимается реконструкцией доспехов и вооружения Азии, Руси и Европы 13-15 веков в соответствии историческими аналогами, спортивной подготовкой бойцов по направлениям современный мечевой бой, исторический средневековый бой, НЕМА и стрельба из традиционного лука, организацией турниров, соревнований и тематических мероприятий, а также продвижением здорового досуга среди молодежи.