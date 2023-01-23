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В Бишкеке главбух бюджетного учреждения присвоила 6 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке главбух бюджетного учреждения присвоила 6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуртары

По ее данным, установлено, что отдельные должностные лица Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства используя свое служебное положение в целях личного материального обогащения, путем подделки бухгалтерских документов систематически выводили и присваивали бюджетные средства, путем перечисления на лицевые счета главного бухгалтера зарегистрированные в банковских учреждениях под видом выплаты заработной платы работникам ведомства.

В результате преступных действий из бюджета агентства выведены и присвоены более 6 млн. сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) и 346 (служебный подлог) УК КР.

В ходе следствия следственным отделом прокуратуры города Бишкек задержан и водворен в ИВС бывший главный бухгалтер ГААСиЖКХ, а ныне главный бухгалтер МП "Бишкекзеленхоз" С.Н.К.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленных на установление всех лиц, имеющих причастность к совершению данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/426510
Теги:
Генеральная прокуратура, задержание, Бишкек, деньги
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