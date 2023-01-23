Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Пограничники на кыргызско-таджикской границе пресекли два факта контрабанды

63  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Служащие Лейлекского пограничного отряда ГКНБ КР пресекли два факта незаконного провоза груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Ночью в селе Ак-Арык Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд остановил автомашину марки Opel Zafira под управлением жителя села Достук Б.М., 1994 г.р. В ходе осмотра пограничный наряд обнаружил в автотранспорте 25 ящиков мандаринов.

При выяснении обстоятельств было установлено, что водитель пытался нелегально провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации.

Позже в местности Мал-Базар села Интернационал пограничный наряд задержал жителя села Максат Т.Ж., 1994 г.р., который вне пункта пропуска нелегально переносил коробки из Таджикистана в Кыргызстан.

При досмотре коробки были обнаружены 300 пачек семян овощей.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426516
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  