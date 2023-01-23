Пограничники на кыргызско-таджикской границе пресекли два факта контрабанды

Служащие Лейлекского пограничного отряда ГКНБ КР пресекли два факта незаконного провоза груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Ночью в селе Ак-Арык Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд остановил автомашину марки Opel Zafira под управлением жителя села Достук Б.М., 1994 г.р. В ходе осмотра пограничный наряд обнаружил в автотранспорте 25 ящиков мандаринов.

При выяснении обстоятельств было установлено, что водитель пытался нелегально провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации.

Позже в местности Мал-Базар села Интернационал пограничный наряд задержал жителя села Максат Т.Ж., 1994 г.р., который вне пункта пропуска нелегально переносил коробки из Таджикистана в Кыргызстан.

При досмотре коробки были обнаружены 300 пачек семян овощей.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".