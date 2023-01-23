В Бишкеке в ходе рейда были демонтированы 66 незаконных рекламных баннеров

В Бишкеке управление по контролю за землепользованием проводит рейды по упорядочению наружной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, по итогам рейда на отрезке улицы Горького от улицы Б. Баатыра до Ауэзова демонтировано 53 баннера.

По проспекту Дэн Сяопина от улицы Фучика до П.Лумумбы демонтировано 86 рекламных конструкций и 13 баннеров.

Ранее комиссией проведена разъяснительная работа по соблюдению правил размещения рекламы и розданы уведомления.

Проверки осуществляются в целях улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города и приведения текстов наружной рекламы и информации на государственном языке в соответствие нормам литературного языка, упорядочения размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и информации в городе Бишкек".