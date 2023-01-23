Глава МИД Кулубаев провел встречу с иностранными послами

В Бишкеке 20 января 2023 года состоялась ежегодная встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с членами дипломатического корпуса, аккредитованных в стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, целью встречи было проинформировать послов иностранных государств и руководителей представительств международных организаций об итогах внешнеполитической деятельности в 2022 году и ознакомить с основными внешнеполитическими задачами, поставленными президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В своем послании министр Жээнбек Кулубаев напомнил членам дипкорпуса заявление главы государства о том, что внешнеполитический курс Кыргызской Республики остается последовательным, предсказуемым, прагматичным и будет нацеленным на продвижение национальных интересов в рамках многосторонней и двухсторонней дипломатии. Это прежде всего касается вопросов укрепления государственной безопасности и обороноспособности, защиты суверенитета и территориальной целостности, финансово-экономической устойчивости, продовольственной и энергетической самодостаточности. Наряду с этим руководитель МИД Кыргызской Республики призвал посольства и международные организации поддержать "зеленые" инициативы главы государства, в особенности в сфере обмена внешнего долга на проекты по устойчивому развитию.

В завершение встречи руководитель внешнеполитического ведомства поблагодарил послов и руководителей представительств международных организаций за совместную работу в деле укрепления двусторонних политических отношений и развития многопланового сотрудничества. Министр также поздравил иностранных дипломатов с Новым 2023 годом и пожелал им успехов на их ответственном посту".