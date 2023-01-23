Солдаты простили лейтенанту Нацгвардии неуставные отношения

Первомайским районным судом командир взвода войсковой части Нацгвардии приговорен к штрафу в размере 2600 расчетных показателей (260 000 сомов) в доход государства.

Бишкекский городской суд этот приговор отменил и прекратил уголовное преследование лейтенанта Р.Ч. в связи с примирением сторон.

Органом, осуществлявшим досудебное производство, Р.Ч. обвинялся в классическом для офицера Вооруженных сил преступлении. 21 июля 2020 года в обед Р.Ч. услышал нецензурную брань, доносившуюся из столовой. Войдя в столовую, увидел двоих рядовых, которые о чем-то поспорили и в момент появления лейтенанта как раз хватали друг друга за грудки и громко матерились.

Р.Ч. вывел подчиненных во двор и решил их спор по-своему. "Являясь должностным лицом, будучи назначенным в этот день начальником караула по охране государственной резиденции, превысив свои служебные полномочия, грубо нарушая правила взаимоотношений между военнослужащими, вместе с тем демонстрируя свою значимость с целью удовлетворения чувства личного превосходства над подчиненными, унижая их человеческое достоинство", лейтенант избил обоих рядовых. Одного кулаком, другого – деревянным плинтусом.

В промежутке между двумя судами Р.Ч. удалось договориться с обиженными солдатами и помириться с ними, на основании чего вторая судебная инстанция и прекратила в отношении него уголовное дело.