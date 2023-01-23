Угрозы расправы детям. Закон на Украине вышел из чата?

Пока отдельные граждане КР и СМИ пытаются сочувствовать нынешнему украинскому режиму, в реальности все выглядит наоборот. В одном из тг-каналов попалась наглядная информация, как угрозы расправы от представителей власти теперь поступают не только в адрес взрослых граждан, но и детей. Заказные убийства, видимо, даже не преследуются законом.

Вопиющая история началась еще в сентябре прошлого года. По информации ряда тг-каналов, сотрудница местной администрации пгт. Михайловка Запорожской области, неконтролируемой Украиной, начала получать угрозы от депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Павло Мельника:

"Вышло так, что я осталась на территории, которая не контролируется Украиной с марта этого года. Видя, как страдают жители нашего поселка без стабильной власти, и что мало кто хочет решать их проблемы, я решилась взять небольшую ответственность на себя. В июле я впервые получила угрозы от депутата Верховной Рады Павла Мельника. Раньше мы были с ним знакомы, он избирался от нашего района. Мельник оскорблял меня". Сказал, что дал задание своему помощнику Сергею Каляке убить меня, и оплатил ему мою смерть. Знаю этого помощника, думаю, что он на такое способен. Сказал, что убьет меня и мэра Михайловки Ивана Сушко. Конечно, я испугалась. 24 августа взорвали машину нашего мэра. Иван Сушко погиб. А чуть позже мне передали новую угрозу устно. Указали на смерть Ивана, намекнули, что похожая участь ждет и меня. Меня охватил ужас. Страх не только за себя, но и за семью, детей. Я решила написать о своей истории в надежде, что если информация широко разойдется, депутат Мельник не посмеет выполнить задуманное", - пыталась найти защиту женщина.

Вот только угрозы от власти не только не прекратились, но перешли на детей. Один из тг-каналов скинул "скрин" переписки приближенного Мельника – Влада Жукова. От того, что он пишет 14-летнему сыну той самой женщины, становится жутко. Еще раз повторим, речь идет о ребенке! Жуков обещает мальчику убить всю его семью, взорвать их всех в автомобиле.

Авторы тг-канала недоумевают, неужели война на Украине отменяет недопустимость террористических актов в отношении мирных граждан, и депутаты чувствуют себя вправе грозить своим избирателям убийством?! Причем, уже не только взрослым, но и детям!

Если это не фашизм, то что? Что за власть может с легкостью взрывать в авто неугодных и угрожать расправой детям? И это, к сожалению, лишь один из примеров.