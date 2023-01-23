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Как решить проблему смога в Бишкеке? Рекомендации экологов

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- Назгуль Абдыразакова
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Экологическая организация ОО "МувГрин" рекомендовала ряд мер правительству для улучшения качества воздуха в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, за снижение уровня загрязнения воздуха от разных источников ответственны разные государственные структуры, которые должны предпринять рекомендуемые меры. "Только так мы сможем улучшить экологическую ситуацию в столице, учитывая метеорологические и географические условия, способствующие образованию смога,"- считают специалисты. Помимо жилого сектора, ТЭЦ, промышленных и бизнес-объектов, автотранспорта, мусорных свалок, открытого грунта воздух также загрязняется от пожаров, сжигания листьев и мусора, от цехов, авиасообщений и др.

Жилой сектор

Согласно исследованию ПРООН/ЮНЕП в КР 2022 г., печное отопление жилого сектора вносит наибольший вклад в образование смога в отопительный период. Дым от сжигания топлива (низкокачественный уголь, мусор и т.д.) не рассеивается в приземном слое атмосферы, образуя смог. По оценкам экспертов, до 70% тепла уходит через неутепленные стены, потолок, пол, окна и двери. К 2022 году вокруг Бишкека образовалось до 50 новостроек с частными домохозяйствами, которые в основном отапливаются твердым топливом.

Для снижения загрязнения воздуха от жилого сектора нужно инвестировать в утепление частных домов - это увеличит эффективность любого вида отопления. Энергоэффективность называют 5-ым видом топлива, которая поможет Кыргызстану в условиях энергетического кризиса.

Газификация жилых массивов не должна быть приоритетным для развития видом отопления из-за:

• отсутствия ресурса в стране;

• высоких цен на проведение и установку оборудования;

• растущих цен на природный газ.

Помимо утепления рекомендуется:

- использование энергоэффективных технологий, как тепловые насосы (с высоким КПД);

- энерго-сберегающего оборудования (классов А+, А),

- и возобновляемых источников энергии (солнечных станций и др.);

- улучшение управления энергопотреблением (установка автоматики, датчиков слежения);

- изменение поведения и культуры потребления энергии.

ТЭЦ и котельные

Несмотря на большие объемы выбросов (около 27 тыс. тонн летучей золы в атмосферу в год), ТЭЦ вносит меньший вклад в смог над Бишкеком за счет высоты труб. Большая часть выбросов уносится ветрами за город, а часть рассеивается в радиусе 3-5 км вокруг ТЭЦ. Тем не менее, летучая зола от ТЭЦ загрязняет окружающую среду, усиливая парниковый эффект. Котельные зачастую работают на твердом топливе, имеют малую высоту труб и несовершенную систему очистки выбросов.

Необходимо устанавливать поквартирные счетчики тепловой энергии для стимулирования утепления и энергосбережения в многоквартирных домах. Создать возможность регулирования температуры подачи отопления в домах с центральным отоплением. Перерабатывать золу (около 170 000 тонн образуется в год от ТЭЦ и котельных). На трубы котельных устанавливать дымовые фильтры/рекуператоры. Вместо газификации котельных рекомендуется внедрять альтернативные источники энергии (тепловые насосы), улучшение автоматики и управления и т.д.

Свалки и сжигание мусора

Особо токсичный дым от Бишкекского санитарного полигона накрывает близлежащие новостройки круглый год. Воздух загрязняется твердыми частицами и газами, в частности метаном от разложения органических отходов, смешанных со всевозможными опасными отходами -медицинскими, электронными и т.д.

Необходимо закрыть старый полигон и завершить его рекультивацию. Наладить систему управления отходами: сократить потребление, а также внедрить сортировку, сбор и переработку отходов. Начать перерабатывать не только твердые бытовые отходы (пластик, стекло, и т.п.), но и пищевые. Пищевые отходы составляют более 50% от общей массы отходов в Бишкеке согласно исследованию ПРООН в КР 2019 г. Их переработка или компостирование существенно сократит объемы отходов, попадающих на свалки. В Бишкеке в ОФ "Флюид" уже производят из органических отходов биогаз и удобрение.

Автотранспорт

В Бишкеке ежедневно курсирует более полумиллиона автомобилей. 94% транспортных средств находится на пределе выработки ресурсов, которые эксплуатируются более 15 лет согласно данным МПРЭТН КР. При сгорании низкокачественного автомобильного топлива в воздух выделяется более 200 химических веществ, наиболее опасное из которых - оксид азота. Кроме выхлопных газов, воздух загрязняется частицами резины и асфальта, которые выделяются при трении шин. Необходимо развивать пешеходную и вело- инфраструктуру, а не расширять дороги и строить развязки. Ограничить грузовые перевозки в центре города. Возобновить техосмотр и сделать его электронным, чтобы исключить коррупционные схемы. Общественный транспорт должен быть на газомоторном/электрическом двигателе, тарифы на проезд дешевле, а передвижение быстрее, чем на личном авто. Для этого необходимо внедрить маршруты с выделенными полосами. Наладить общественный транспорт для маятниковых мигрантов, особенно в самом загруженном сообщении - север-юг.

Пыль от открытого грунта

Лиственные деревья и кустарники улавливают пыль и увлажняют воздух, снижая уровень загрязнения воздуха в теплое время года. Территории вдоль дорог необходимо обеспечить трехуровневым озеленением, а открытый грунт вокруг зеленых насаждений озеленять разнотравьем или засыпать гравием, щебнем. Сохранить зеленые территории от застройки, закрепить потенциальные свободные территории под озеленение, парки и скверы, ввести мораторий на строительство любых конструкций на зеленых территориях. Также необходимо вокруг города сохранить и увеличить лесопосадки, которые препятствуют песчаным бурям в городе.


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URL: https://www.vb.kg/426529
Теги:
экология, Бишкек, смог
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