В Беларуси запрещено торговать на рынках мукой, сахаром, молоком и табаком

С 22 января в Беларуси нельзя будет продавать на рынке армейское снаряжение и товары военного назначения, а также военную форму, официально принятую в белорусской армии. Обычный камуфляж, не совпадающий с униформой силовых структур, под запрет не попадет. А вот, например, противогазы, которые сегодня можно найти в свободной продаже, с рынков исчезнут, передает Вечерний Брест.

На торговых местах рынков нельзя будет торговать биологически активными добавками, нефасованными крупами, макаронами или кондитерскими изделиями, мукой, сахаром, антиквариатом, часами, пиротехникой, спортивным и детским питанием, табаком и вейпами, бытовыми электроприборами, газовой аппаратурой, одеждой из натуральных кожи и меха и др.

Под полный запрет продажи на рынках попадают алкоголь (за исключением случаев, установленных иными законодательными актами), разрезанные бахчевые культуры (при отсутствии условий для обработки инвентаря и индивидуальной упаковки), кровь, кишечное сырье, вяленое и сыровяленое мясо, рубленые мясные полуфабрикаты и другие, не доведенные до кулинарной готовности изделия из мяса домашнего изготовления, а также изготовленные непосредственно на торговых местах, непастеризованное молоко, нерасфасованные творог и масло (за исключением фермерских товаров), уксус, живые животные, госнаграды, драгметаллы, средства связи, рыболовные сети и многое другое. Всего в официальном перечне запрещенных к продаже на рынках товаров 42 пункта.

Что касается продажи автомобилей, то с 22 января изменятся подходы к комиссионной продаже машин. Комиссионные магазины не смогут принимать на продажу автомобили, прицепы, двигатели, кузова и кабины, у которых есть явные признаки изменения или уничтожения идентификационного (серийных) номеров либо же этот номер не совпадает с указанным в документах. Более того, если такую машину пригнали на продажу, комиссионер обязан незамедлительно сообщить в милицию.

В документе о приеме на комиссию обязательно нужно будет сделать пометки, что на момент заключения договора нет ограничений и запретов на сделки с конкретным транспортным средством, а также оно никому не подарено, не продано, не заложено, не передано в аренду и т.д.

Кое-какие изменения коснутся и продажи алкоголя в магазинах и объектах общепита. Так, в крупных торговых объектах витрины с алкоголем не могут располагаться рядом с кассой. Но здесь довольно много исключений: в специализированных винно-водочных магазинах, "Duty free", магазинах и павильонах с торговой площадью 400 кв. м и менее, сельских магазинах, автолавках и заведениях общепита выкладку алкоголя можно делать и рядом с кассами.

В винной карте кафе и ресторанов с 22 января нужно будет указывать не только названия алкогольных напитков, но и страны происхождения, объемы и цены порций, емкость потребительской упаковки с ценой. По аналогии с ценами на весовые фасованные продукты, где указывается цена за килограмм и за конкретную порцию, теперь в объектах общепита будет указана цена за всю бутылку и за порцию алкоголя.