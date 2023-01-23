Жапаров: Власти Бишкека должны продумать систему "чет/нечет" для автомашин

Ввести частичные ограничения для движения автотранспорта в Бишкеке предложил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, говоря о проблеме смога в городе, передает АКИpress.

Он поручил мэру Бишкека Эмильбеку Абдыкадырову совместно с "Газпромом" продолжить работу по газификации частного сектора и котельных, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также решить вопрос с транспортом.

По словам Жапарова, кыргызстанцы закупили около 1,5 млн автомашин, из которых 1,2 млн старые – были выпущены более 15 лет назад, многие из них ездят без катализаторов. В этой связи он предложил, чтобы на автомашинах были установлены катализаторы.

Глава кабмина потребовал, чтобы власти Бишкека продумали систему "чёт/нечет" для автомашин – к примеру, чтобы по четным и нечетным дням недели ездили машины с четными и нечетными цифрами на госномерах соответственно. Поэтому мэрии, Минтрансу и МВД необходимо уточнить количество автотранспорта непосредственно у жителей Бишкека.

Кроме того, Жапаров поручил мэру запретить транзит автомашин через Бишкек и установить так называемые ловушки, чтобы при заезде в столицу водители из других регионов оставляли свои автомашины на специализированных парковках и далее передвигались по городу на общественном транспорте.

Мэр ответил, что Бишкеку необходимо 1500 автобусов, в том числе на газе, чтобы убрать с улиц маршрутки. Жапаров поручил Минфину решить вопрос с приобретением автобусов.

"Сколько приезжают в Бишкек, и каждый на своей машине… Если есть возможность решить проблему смога, надо решать. Насколько это возможно", - сказал Акылбек Жапаров и поручил мэру Абдыкадырову внести в кабмин свои предложения в течение двух недель.