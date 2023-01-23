Кто и как пытается раскачать лодку стабильности КР?

Сегодня Кыргызстан находится на некой точке напряжения. Психо-исторической. Все потому, что определенные политические группы запустили процесс борьбы с советским прошлым, усиливают антироссийские настроения и национализм. Последнее для страны, где проживают более 80 национальностей, может иметь печальные последствия, пишет издание Asia-today.

В Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (ЖК КР) внесен законопроект "О реабилитации лиц, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в период 1918-1953 годов".

Авторы издания отмечают, что тем самым в Бишкеке намерены брать пример с соседнего Ташкента, где их обелили еще пару-тройку лет назад.

"Формально инициаторами данного законопроекта выступают председатель парламента Нурланбек Шакиев и государственный секретарь Суйюн Касмамбетов. Первый на посту спикера ЖК КР меньше полугода, а уже успел наследить на политическом поле. Он настроил против себя значительную часть коллег-депутатов. И он же затронул весьма острую тему – усиление национализма на политическом уровне: "кыргыз с кыргызом должны говорить только на родном языке". Сам пару раз публично прессовал в парламенте пришедших с докладами на официальном языке министров, мол, это запрещено. Тем самым, грубо нарушив Конституцию республики и регламент парламента, где запрещено ущемление на языковой почве - в Кыргызстане одинаково могут использоваться государственный – кыргызский и официальный – русский языки", - говорится в информации.

При этом после очередного выступления в парламенте на тему языка он через несколько дней спокойно сидел с послом РФ в КР Николаем Удовиченко и рассуждал о расширении торговли между странами…

Формально авторство законопроекта принадлежит Шакиеву, который является бывшим пресс-секретарем второго в истории Кыргызстана президента Курманбека Бакиева, руководившего страной в 2005-2010 годах.

В декабре 2001 года США открыли на территории международного аэропорта "Манас" свою военную авиабазу Ганси. Пришедшие в Кыргызстан американцы сразу получили дипломатический иммунитет для всех своих солдат, усилили работу неправительственных организаций, открыли подконтрольные себе СМИ и типографию. В последней печатались материалы для всей Центральной Азии, и она целенаправленно демпинговала, чтобы осложнить жизнь единственной государственной типографии "Учкун". Это с одной стороны. С другой – американцы добились освобождения от налогов для поставщиков товаров и услуг этой самой авиабазы. Тем самым создав лакомую коррупционную кормушку. Львиную долю поставок, особенно авиакеросина, сразу забрали себе сын и зять Акаева – Айдар и Адиль Тойгонбаев. Таким образом, первый президент Кыргызстана попался в эту развилку, из которой он смог выбраться лишь путем изгнания его из страны.

Другое дело, что сегодня за Бакиевыми, по разведданным (особенно его сыном Максимом), стоит британская MI6. Иначе как бы беглый президентский сын, укравший из страны $4-6 миллиардов, смог получить вид на жительство на Туманном Альбионе и статус политического беженца, уверены авторы статьи.

"В данной же ситуации англичане идут рука об руку с американцами. По информации из политических кулуаров, истинными заказчиками ранее упомянутого законопроекта является "Фонд Сороса – Кыргызстан", который навел мосты с Бакиевыми и их окружением еще два десятка лет назад. Стоит упомянуть, что, будучи еще премьер-министром, Курманбек Бакиев в 2002 году ездил за океан на президентский завтрак, на свои смотрины, и он, по словам очевидцев, соглашался на все, что ему предлагалось в Вашингтоне. Чем и привлек к себе внимание, тем более что он весьма падок на лесть и женщин", - говорится в статье.

Сегодня западные кураторы через ряд выпускников Королевской школы востоковедения и Африки Лондонского университета пытаются в Кыргызстане диктоваться свою повестку. Самая главная цель – разделить страну и посеять в ней антироссийские настроения. Делается это, как всегда, через подконтрольные им НПО.

"В скором времени с удвоенной силой будут подняты темы не только реабилитации басмачей, но и восстания 1916 года, голодомор, репрессии первых управленцев Советской Киргизии. Данная работа полностью ляжет уже на плечи С.Касмамбетова и А. Койчиева. Поговаривают, что сегодняшние власти также намерены рассекретить документы 1920-1930-х годов, что также может усилить противоборство и вызвать целые скандалы, вокруг известных фамилий и их потомков. В общем все, по отработанным методичкам", - пишет издание.

Если Россия сегодня пытается купировать рост напряжения в социальной и экономической сферах КР, оказывая материальную помощь, облегчая жизнь трудовым мигрантам, то западные представители работают по другому. Они на верхах – в парламенте и низах – через неправительственные организации, раскачивают обстановку. Их задача – поджечь по возможности всю Среднюю Азию, чтобы вызвать напряжение и на западных границах Китая.