3 дня женщины смогут пройти бесплатное обследование на рак шейки матки

С 25 по 27 января 2023 года в Чуйском областном центре семейной медицины, ГСВ села в здании стоматологии, кабинет №1, 2, 3 будет проходить акция по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы среди женщин 25 – 60 лет, посвященная Всемирному дню борьбы с раком. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, в эти дни с 12:00 до 16:00 часов все желающие бесплатно могут пройти обследование молочных желез, осмотр шейки матки, кольпоскопию.

Основной целью мероприятия является привлечение внимания общества к важности ранней диагностики онкологических заболеваний, раннего лечения и профилактики в 2-х направлениях:

1. Рак шейки матки

2. Рак молочной железы.

Как отмечает центр, только в Кыргызстане ежегодно регистрируется около 5,5 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Кыргызстан стоит на первом месте среди стран Центральной Азии по смертности от этих заболеваний.