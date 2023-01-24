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3 дня женщины смогут пройти бесплатное обследование на рак шейки матки

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- Назгуль Абдыразакова
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С 25 по 27 января 2023 года в Чуйском областном центре семейной медицины, ГСВ села в здании стоматологии, кабинет №1, 2, 3 будет проходить акция по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы среди женщин 25 – 60 лет, посвященная Всемирному дню борьбы с раком. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, в эти дни с 12:00 до 16:00 часов все желающие бесплатно могут пройти обследование молочных желез, осмотр шейки матки, кольпоскопию.

Основной целью мероприятия является привлечение внимания общества к важности ранней диагностики онкологических заболеваний, раннего лечения и профилактики в 2-х направлениях:

1. Рак шейки матки

2. Рак молочной железы.

Как отмечает центр, только в Кыргызстане ежегодно регистрируется около 5,5 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Кыргызстан стоит на первом месте среди стран Центральной Азии по смертности от этих заболеваний.


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URL: https://www.vb.kg/426539
Теги:
онкология, репродуктивное здоровье, Кыргызстан, медицина, женщины
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