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Сотрудники таможни выявили незаконное отчуждение 4 автотранспортных средств

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Северо-Восточной" таможни при проведении проверочных мероприятий на наличие и целевое использование товаров установлено, что в 2018 году ОсОО "Н." ввезло на таможенную территорию ЕАЭС в КР из КНР транспортные средства марки "HOWO" в количестве 4 единиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, они были оформлены в таможенном отношении с выпуском для внутреннего потребления с применением льготы по уплате НДС и с ограничением в пользовании или распоряжении этими товарами.

Согласно сведениям, в 2021 году ОсОО "Н." на основании заключенного договора купли-продажи, передало эти транспортные средства физическим лицам, без уплаты таможенных платежей.

В связи с установлением факта нарушения ст. 126 ТК ЕАЭС, указанной компанией, бюджету КР был нанесен ущерб в размере 388 891 сом, так как условно выпущенные товары, запрещены передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру, для принятия процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/426540
Теги:
Кыргызстан, автомобили, таможня
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