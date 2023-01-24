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Председатель Сената парламента Казахстана посетил Дом-музей Айтматова

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в рамках официального визита в Кыргызстан посетил Дом-музей выдающегося писателя Чингиза Айтматова. Почетных гостей встретил сын писателя Эльдар Айтматов и ознакомил их с культурным учреждением. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, Эльдар Айтматов дал подробную информацию о жизни и творчестве своего отца, рассказал о вещах, которыми он пользовался, полученных им наградах и подарках.

Маулен Ашимбаев отметил, что рад посетить Дом-музей Чингиза Айтматова, произведения которого любят читатели по всему миру, а также получил ответы на интересующие его вопросы.

Следует отметить, что почетных гостей сопровождали заместитель торага Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев, руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Казахстаном Кундузбек Сулайманов.


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URL: https://www.vb.kg/426541
Теги:
Казахстан, парламент, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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