В Кыргызстане увеличена надбавка за учёную степень

Кабинет министров на очередном заседании под председательством Акылбека Жапарова принял решение о повышении надбавки за ученую степень на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, с 1 января 2023 года ежемесячные надбавки к заработной плате по основному месту работы научным, педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу, в том числе, работникам органов государственной власти составят:

- за ученую степень доктора наук - 2700 сомов;

- за ученую степень кандидата наук - 1350 сомов.

Такое решение принято в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года для развития научной деятельности и материального поощрения научных деятелей.

Отметим, что до этого докторам наук была установлена надбавка в 1800 сомов, кандидатам наук – 900 сомов.

В Кыргызстане прошли аттестацию 1179 докторов наук и 5323 кандидата наук.