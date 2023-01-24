В Бишкеке задержаны граждане, завладевшие обманным путем крупной суммой. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 16 августа 2022 года в милицию обратился гражданин Т.М. с просьбой принять меры в отношении администраторов групп "Алтын коин", которые в феврале того же года через один из мессенджеров, где, войдя в доверие и обманным путём под предлогом продажи электронных денежных средств и в последующем их обналичивания, завладели денежными средствами в сумме 64 тысячи 600 долларов США. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Т.А. 1993 года рождения и А.С., 1997 года рождения. Они были водворены в ИВС. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца, второй отпущен под домашний арест.