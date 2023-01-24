Президент Узбекистана 26-27 января с рабочим визитом посетит Кыргызстан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 января с государственным визитом посетит Кыргызскую Республику. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

По его данным, в рамках визита намечены двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым.

Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнерства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.

Кроме того, запланировано подписание ряда документов двустороннего характера.

Накануне государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику, состоится кыргызско-узбекский бизнес-форум, нацеленный на укрепление связей между деловыми кругами двух стран", - сообщил Муратбек Азымбакиев.