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В Бишкеке состоится концерт оперной певицы Оксаны Шутовой

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- Назгуль Абдыразакова
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27 января в 18.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится сольный концерт оперной певицы Оксаны Шутовой. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, для зрителей прозвучат шедевры мировой оперной классики.

В программе примут участие: народные артисты КР Асель Бекбаева, Бактыбек Ыбыкеев, заслуженный артист России Павел Черных, заслуженные артисты КР Заира Раимбекова и Нурлан Суймоналиев, Элгиз Бейшенбаев. Государственный академический симфонический оркестр имени А.Джумахматова. Дирижер – народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.

В репертуаре певицы Оксаны Шутовой ведущие партии национальной, русской, зарубежной классики, среди которых: Келин ("Ай-Чурек" В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере), Көпкөн кыз ("Аста секин: колукту!" / "Осторожно: невеста!" Н.Давлесова), Мальчик, Папагена, Памина ("Волшебная флейта" В.-А.Моцарта), Инесс ("Трубадур" Дж.Верди), Джильда ("Риголетто" Дж.Верди), Бригитта ("Иоланта" П.Чайковского), Виолетта ("Травиата" Дж.Верди), Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Донна Анна ("Дон Жуан" В.-А.Моцарта), "Вокализ одинокой женщины" ("Материнское поле" К.Молдобасанова) и др.

"Солистка ведёт активную концертную деятельность, исполняет произведения эпохи Средневековья в сопровождении органа. Принимала участие в премьерной постановке хоровой кантаты Карла Орфа "Кармина Бурана" (2014 г.), исполняла соло в хоровых произведениях В.-А.Моцарта ("Реквием"), Ф.Лита ("Коронационная месса"), Ф.Шуберта ("Месса до-мажор"). Оксана Шутова имеет обширный концертно-камерный репертуар, с проникновением исполняет вокальную камерную классику, романсы русских и кыргызских композиторов. Ведёт активную педагогическую деятельность, являясь преподавателем Кыргызского государственного музыкального училища им. М.Куренкеева.

За годы творческой деятельности Оксана Шутова удостоена ряда международных, ведомственных и общественных наград за достижения в сфере культуры и искусства", - говорится в сообщении организаторов.


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URL: https://www.vb.kg/426559
Теги:
концерт, Бишкек, опера
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