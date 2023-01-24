В Бишкеке уличное освещение будет работать пофазно

В связи с сильными холодами значительно возросло потребление электроэнергии по городу Бишкеку, что приводит к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, во избежание крупных аварий, выхода из строя энергооборудования и учитывая риски дорожно-транспортных аварий в ночное время без уличного освещения, вводится пофазное отключение уличного освещения улиц в часы максимальных нагрузок.

Также отключать освещение будут на бульварах, в парках, скверах и на велодорожках, а также подсветку рекламных щитов в ночное время суток до стабилизации положения в энергосистеме.