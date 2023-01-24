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В Бишкеке уличное освещение будет работать пофазно

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с сильными холодами значительно возросло потребление электроэнергии по городу Бишкеку, что приводит к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, во избежание крупных аварий, выхода из строя энергооборудования и учитывая риски дорожно-транспортных аварий в ночное время без уличного освещения, вводится пофазное отключение уличного освещения улиц в часы максимальных нагрузок.

Также отключать освещение будут на бульварах, в парках, скверах и на велодорожках, а также подсветку рекламных щитов в ночное время суток до стабилизации положения в энергосистеме.


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URL: https://www.vb.kg/426566
Теги:
уличное освещение, Бишкек
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