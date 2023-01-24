Представитель диаспоры КР в РФ: "Русский язык нам нужен по умолчанию"

Наши мигранты благодаря знанию русского языка находятся в России в более выгодном положении, чем выходцы из других стран Средней Азии. Об на круглом столе "Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере КР" заявила председатель Свердловской областной ООО "Кыргызстан-Урал" Гулшан Долонбаева.

Она отметила, что политизировать языковой вопрос опасно.

"Я почему-то уверена, что дети тех политиков, которые занимаются ущемлением официального языка, вряд ли хорошо владеют государственным. Что же касается мигрантов, то сейчас очень востребовано изучение русского языка детьми мигрантами. Поэтому нельзя недооценивать роль этого языка для нашего общества. И, если мы и дальше хотим работать и изучать другие культуры, русский язык нам нужен по умолчанию",- сказала Долонбаева.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".