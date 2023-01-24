Как работает образовательная квота от России для Кыргызстана?

Сейчас, чтобы поступить в российский вуз, даже не надо приезжать в Бишкек, не то что в РФ. Все происходит онлайн. Об этом на круглом столе "Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере КР" сообщил глава "Русского дома" в Бишкеке Альберт Зульхарнеев.

Он отметил, что в этом году Россия предоставила рекордное количество мест по квоте поступления в вузы на бюджет - 700 мест.

"Из них предоставлено 50 мест непосредственно на педагогические специальности, ещё 20 - для подготовки русистов. Также есть возможность дополнительного образования: специалисты из школ, педагоги вузов. Плюс мы подключили регионы, которые работают на проекты. Поэтому работа в сфере образования между КР и РФ продолжается",- подчеркнул Зульхарнеев.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".