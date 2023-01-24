"Заигрывать с языковыми вопросами в многонациональной стране опасно"

Любой выпад в отношении официального языка воспринимается в России как русофобия. Об этом на круглом столе "Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере КР" сообщил политический обозреватель Александр Ильяев.

Он отметил, что мы уже переименовали все улицы, но зачем взялись за районы? Зачем стирать всю историческую память?

"Надо быть очень аккуратными в вопросах дерусификации. Заигрывать с национальными и языковыми вопросами в многонациональной стране крайне неразумно и очень опасно",- добавил Ильяев.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой ордо".