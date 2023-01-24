Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Пограничники Кыргызстана оказали помощь гражданам Узбекистана

155  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники Кыргызстана оказали помощь гражданам Узбекистана в тушении пожара. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Так, 20 января 2023 года на территории Узбекистана вблизи линии государственной границы напротив населенного пункта Ак-Там Ала-Букинского района произошло возгорание сарая, принадлежащего гражданину Республики Узбекистан.

В связи с тем, что у жителей приграничного села Узбекистана не было доступа к воде, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда разрешили им пройти за оградительное сооружение на территорию Кыргызстана за водой.

Благодаря своевременно оказанной помощи пожар был быстро потушен.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что в случае возникновения каких-либо вопросов граждане могут обратиться в ближайшее пограничное подразделение для их урегулирования в соответствии с законодательством".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426572
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  