Пограничники Кыргызстана оказали помощь гражданам Узбекистана в тушении пожара. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Так, 20 января 2023 года на территории Узбекистана вблизи линии государственной границы напротив населенного пункта Ак-Там Ала-Букинского района произошло возгорание сарая, принадлежащего гражданину Республики Узбекистан.

В связи с тем, что у жителей приграничного села Узбекистана не было доступа к воде, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда разрешили им пройти за оградительное сооружение на территорию Кыргызстана за водой.

Благодаря своевременно оказанной помощи пожар был быстро потушен.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что в случае возникновения каких-либо вопросов граждане могут обратиться в ближайшее пограничное подразделение для их урегулирования в соответствии с законодательством".