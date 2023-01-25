Наша Победа: вспомните о подвиге героев из 98-й и 99-й стрелковых бригад

О неизвестном подвиге наших земляков - воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, которые стояли насмерть на реке Маныч в Сальском районе Ростовской области, и многие из которых погибли в январе 1943 года, но не дали прорваться танкам Манштейна, - должны знать все кыргызстанцы. Я, как координатор Поискового движения Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш", была горда, что смогла об этом рассказать на пресс-конференции в Бишкеке, посвященной предстоящему марш-броску в честь 80-летия Сталинградской Победы.

Да, сейчас мы должны гордиться еще одним фактом массового героизма наших земляков во время Великой Отечественной войны. Речь идет о подвиге воинов 98-й осбр и 99-й осбр, который нам был неизвестен. Мы проводили обычную сверку данных по призванным из Киргизской ССР, принимавшим участие в Сталинградской битве.

Сначала поразило большое количество наших фамилий в одном списке среди убитых, потом оказалось, что они из 98-й и 99-й бригад. А потом уже выяснили, что бригады собраны из призывников Среднеазиатского военного округа в конце 1942 года.

Первой зацепкой, пролившей свет на историю, стали воспоминания сына погибшего воина 98-й осбр Шишенкова, который с выжившим однополчанином своего отца прошел пешком боевой путь стрелковой бригады. Восстановил день за днем все, что происходило с бойцами этой бригады. В итоге нашел имя своего отца на братской могиле. И получил разрешение на работу с архивами бригады от министра обороны, написал исследование в 1978 году. К сожалению, пока отыскать его или его родных не удалось, но мы надеемся, что они откликнуться, возможно, у них сохранились документы, фото.

Что получилось собрать на сегодня

Оказалось, что воины 98-й осбр с 26 декабря 1942 года по 13 января 1943 года совершили беспримерный пеший марш от Элисты до Маныча в мороз -20 и -30 более 350 км. И это уже мужество. Фашисты взорвали все колодцы по пути, обозы отставали, люди шли днями и ночами, получали обморожения, как указано в свидетельствах о смерти, даже умирали от сердечной недостаточности из-за сильного темпа марш-броска. В голой степи валились с ног от усталости, спали прислонившись к друг другу, чтобы не замерзнуть и не унесло ветром. Торопили так, чтобы быстрее занять свою линию обороны - и не пустить танки Манштейна с Кавказа, не дать им вырваться из кольца.

А уже 14 января 1943 года бойцы 98-й-й и 99 осбр в смертельной схватке с врагом за село Бараники потеряли 1534 бойцов и более 600 были ранены и обморожены. Из-за больших потерь фронтовики прозвали бои на Маныче - Красным Манычем. Сплошной линии фронта не было, села по нескольку раз переходили из рук в руки. Фашисты лютовали. Сожгли раненых в сарае. Издевались над местными жителями и военнопленными.

98-я и 99-ая осбр бились за освобождение Сальского района, куда входят такие села, как Екатериновка, Новый Маныч, Бараники и Красный октябрь.

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Понятно, что в боях гибли уроженцы всей Средней Азии, бойцы всех национальностей, но когда видишь целые листы погибших родом из Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей, становится не по себе. Всего по Сальского району фамилии погибших записаны в ОБД Мемориал на 115 листах. В основном все погибли в январе 1943 года.

Пока неизвестно, знают ли родные, потомки бойцов о подвиге своих отцов, дедов и прадедов. Мы хотим, чтобы об их мужестве знали и помнили и в России, и в Кыргызстане. В Ростовской области на сайтах указывается, что 98-я и 99-я входили в 28-ю армию, но для того чтобы найти информацию, что сами призывники были уроженцами Средней Азии, надо еще постараться!

Было бы правильно кыргызстанцам постараться собрать имеющиеся материалы - фото, истории семей погибших и передать все это в Сальский район. Также исходя из нашего опыта можно найти школу-побратима, чтобы дети помнили и хранили историю о подвиге.

Мы просим, чтобы кыргызстанцы проверили фамилии погибших и сообщили поисковикам, если нашли информацию о родном человеке. Если найдутся такие, просим отозваться

Мы собираем данные на всех воинов 98-й и 99-й осбр. Для увековечивания и размещения на едином евразийском ресурсе и для внесения поправок в документы.

Поисковики КР обратились в Сальскую районную администрацию, сообщили о нашем поиске. Также связались с диаспорой кыргызстанцев в Ростовской области, поисковиками и патриотическими организациями. В Джалал-Абадской области представители Славянской диаспоры и движения "Наша Победа-Биздин Жениш" уже начали работу по сверке данных.

Пока мы не знаем, все ли фамилии и имена внесены на памятники. ПД "Наша Победа-Биздин Жениш" инициирует совместную КР и РФ сверку списков. Возможно, кто-то числится в списке погибших, попал в плен или выжил, и в семье хранятся фотографии и воспоминания воина.

Также в документах Шишенкова указано, что только за бой за Новый Маныч были награждены 42 бойца. Хотелось бы знать, возможно. среди награжденных есть и наши земляки.

98-я и 99-я стрелковые бригады формировались в Таджикистане и Туркмении, и, как выше было сказано, среди воинов были представители всех национальностей. Было бы правильно вместе вести поиск.

Мы создаем по примеру 40-й осбр, которая формировалась во Фрунзе, а именно в средней школе № 24, международную поисково-исследовательскую группу "Сталинградский фронт-Кыргызстан", куда может войти любой патриот, потомок воинов, школьник, учитель или просто исследователь.

Принимается любая помощь. В итоге мы надеемся, что придет время и потомки воинов побывают на местах боев своих героических предков. А если прямых потомков у них не осталось - приедут земляки, постоят у могил.

Мы обратились в Министерство обороны Кыргызской Республики, непосредственно к ВРИД заместителя министра Акылбеку Дононбаеву с просьбой о помощи со сверкой данных по военкоматам Кыргызстана. А также рассказали о неизвестной странице нашей истории - о беспримерном марше из Элисты в Маныч. Мы благодарны министру обороны, офицерам Министерства обороны за уважительное отношение к нашему поиску. Так родилась идея марш-броска в честь 80-летия Победы в Сталинграде в память о воинах 98-й и 99-й особых стрелковых бригад.

Историческая справка: материалы собраны по публикациям и выступлениям в СМИ председателя горрайсовета войны и труда, директора музея при РДК имени Негребецкого Сальского района - Александра Борщевского:

"Ростовская наступательная операция, в ходе которой и были освобождены Сальск и Сальский район, началась 1 января 1943 года. Шел 558-й день Великой Отечественной войны. На тот момент на территории Северного Кавказа, Кубани, Ставропольского края, в некоторых районах Ростовской области продолжала находиться, творя бесчинства и разрушения, пятисоттысячная группировка немецко-фашистских войск. Но они оказались как бы в географическом мешке, находясь в полукольце, в полуокружении морей и гор, имея узкую горловину выхода к Ростову-на-Дону, в основном через сальские степи.

Замысел советского командования в том и состоял, чтобы ударом от Астрахани через Калмыкию, через Сальский железнодорожный узел на Ростов отрезать пути отхода немецко-фашистским войскам, которые оказались на этой территории.

В случае полного успеха операции в окружении могла бы оказаться почти в два раза большая группировка фашистов, чем в знаменитом сталинградском котле. Однако, этому помешали, два обстоятельства: первое - невозможность скрыть от противника замысел советского командования, потому что достаточно было беглого взгляда на карту соприкосновения советских и германских войск на южной фазе фронта, чтобы любой немецкий ефрейтор мог с точностью определить, как будет действовать Красная Армия. И второе: после Сталинграда немцы панически боялись любой, даже гипотетической возможности окружения своих войск.

Чтобы вывести такую массу войск из окружаемых районов, требовалось время, которое Красная Армия предоставлять фашистам, естественно, не собиралась. И вот в этой грозной, почти критической ситуации для врага, общее командование всеми вооруженными силами вермахта на юге советско-германского фронта было возложено на фельдмаршала Эриха фон Манштейна. В его планах особое место по выводу войск отводилось Сальскому железнодорожному узлу. Через станцию в двух направлениях нескончаемым потоком, днём и ночью, шли эшелоны с воинской техникой и личным составом. И вот чтобы прервать этот грузопоток, станцию необходимо было во чтобы то ни стало отбить у фашистов. Однако, удачное расположение населенных пунктов, а также наличие солидных рек - Маныч, Егорлык - позволили фашистам создать на территории района довольно прочную оборону. Она была организована в районе Нового Егорлыка, Бараников, Ново-Маныча и Екатериновки. Фашисты даже успели отрыть окопы в полный рост. Кроме того, всех жителей они изгнали из своих хат, определили им местом жительства холодные коровники, сараи, но запретили покидать населённые пункты, прикрываясь нашими людьми, словно живым щитом. Излюбленная тактика фашистов.

Передовые части 28-й Армии Южного, бывшего Сталинградского фронта, пройдя с тяжелейшими боями всю Калмыкию, к исходу 13 января вышли к границам Сальского района. А уже ночью 14 января началось форсирование реки Маныч.

Театр боевых действий был очень хорошо знаком командующему 28-й Армией генерал-лейтенанту Василию Филипповичу Герасименко. Ему уже приходилось в 1920 году, будучи 19-летним командиром эскадрона Первой Конной армии Семена Михайловича Буденного, освобождать тогда станцию Торговую от белогвардейцев. И переправа осуществлялась тогда именно в этом самом месте Маныча - у хутора Красный Октябрь. Василий Филиппович не узнал хутор: за 23 года он неузнаваемо разросся, там проживали более полутора тысяч жителей, были школа, магазин, клуб, детский сад. Но сегодня не ищите на современных картах Сальского района населенный пункт с таким названием. Ибо в январе 1943 года непрерывными бомбардировками, артиллерийскими обстрелами, танковыми атаками Красный Октябрь был буквально стерт с лица земли.

Ввиду полного отсутствия плавсредств переправу через незамерзающий из-за соленой воды Маныч было решено осуществлять вброд по разведанному мелководью. Представьте: холодный, колючий, пронизывающий ветер, лютый мороз в минус 30 градусов и сотни полуобнаженных бойцов, которые несут на себе вещмешки, вооружение и пытаются преодолеть и саму водную преграду, и заградительный огонь фашистов со всей стремительностью, которую только могло себе позволить илистое, вязкое дно реки.

Именно на бараниковском направлении действовали части моторизованной дивизии СС "Викинг". Там же находилась танковая дивизия врага. Фашисты предпринимали лихорадочные усилия, чтобы сбросить наши батальоны с плацдарма. Но советские бойцы, несмотря на чудовищные, колоссальные потери стояли насмерть и не сделали ни шагу назад.

По архивным данным Министерства обороны СССР, только за один день 14 января 1943 года 98-я отдельная стрелковая бригада потеряла убитыми 1534 человека. Еще 655 были ранены. Это третья часть штатного состава бригады. На следующий день Бараники были взяты. Удалось овладеть и частью окраин Ново-Маныча. Естественно, фашисты предпринимали отчаянные усилия, чтобы выровнять свою линию обороны, и бои приняли затяжной и кровопролитный характер. Несколько раз населенные пункты переходили из рук в руки. В воспоминаниях сына погибшего воина в селе Маныч, который собрал воспоминания у ветеранов отцовской 98-й осбр - село переходило из рук в руки 7 раз. Фашисты сожгли в сарае раненных бойцов, проезжлаи по погибшим на танках.

Не менее напряженные бои развернулись в дальнейшем в районе Екатериновки, Конезавода имени Буденного. Девять дней и ночей продолжалось сражение за Сальский железнодорожный узел, и практически это была битва за Сальск. И вот, 22 января в 13 часов на центральной площади Ленина над зданием, где сегодня находится Сальский индустриальный техникум, а тогда фашисты организовали в нем биржу труда, то есть своего рода контору по угону сальской молоджи в Германию, взвился красный флаг, символизирующий освобождение. Несмотря на 30-градусный мороз, сальчане вышли на улицы, поздравляли друг друга и приветствовали своих освободителей…"

Но это был тоже праздник со слезами на глазах, ибо дорогой ценой далась вновь обретенная свобода. 15 тысяч были ранены, искалечены, обморожены, а 5,5 тысячи бойцов и командиров 28-й Армии навечно остались лежать в сальской земле. А еще свыше трех тысяч пали жертвами фашистского террора, их прах покоится в карьерах кирпичного завода".