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Культурные связи укрепляют дух добрососедства Узбекистана и Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Многовековая историко-культурная общность узбекского и кыргызского народов играет важную роль в развитии и укреплении отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

Следует отметить, что расширение сотрудничества в таких сферах, как наука, образование, культура, искусство, туризм и других, является одним из ключевых вопросов повестки дня переговоров на всех уровнях. Это свидетельствует о повышенном внимании и заинтересованности обеих сторон в поддержании активных культурно-гуманитарных связей.

Более того, достижению значительных успехов по сближению наших народов, как и открытию новых горизонтов для дальнейшего сотрудничества, способствует практическое воплощение инициатив, выдвигаемых главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также совместная реализация соглашений, заключенных сторонами за последние несколько лет.

В этом контексте прежде всего необходимо отметить успешное проведение в 2017 и 2018 годах Дней культуры Узбекистана и Дней узбекского кино в Бишкеке и Оше, а также Дней культуры и искусства Кыргызстана в Ташкенте и Самарканде. Культурные мероприятия, организованные в этот период, создали условия, чтобы наши народы могли еще больше узнать и приобщиться к богатому историко-культурному наследию друг друга.

В 2018 году в Узбекистане было широко отмечено 90-летие великого писателя, сына кыргызского народа Чингиза Айтматова. В Ташкенте его именем была названа улица и установлен барельеф, в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека была организована экспозиция "Чингиз Айтматов и Узбекистан". Также был опубликован сборник воспоминаний "Чингиз Айтматов: навечно в памяти узбекистанцев". На сценах узбекских театров шли постановки по его произведениям. Знаковым событием стала презентация фильма по повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" ("Сарвикомат дилбарим"), подготовленного совместно узбекскими и кыргызскими кинематографистами и получившего положительные отклики аудитории обеих стран.

Другими яркими примерами совместных усилий по поддержке культурного взаимообмена является перевод на узбекский язык кыргызского эпоса "Манас", подготовленный научно-экспертными кругами двух стран и представленный в 2019 году.

Отдельно отмечается участие Узбекистана в финансировании реконструкции и оснащения здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура. По оценкам специалистов, возобновление его работы в ближайшем будущем станет еще одним шагом в деле укрепления узбекско-кыргызских культурных связей, а также позволит проводить на его базе мероприятия международного уровня.

При этом выделяется ряд таких направлений для дальнейшего сотрудничества, как организация взаимных гастролей театральных коллективов и трупп академических, драматических и музыкально-драматических театров, оркестров, цирковых коллективов двух стран. Это позволит наладить обмен опытом между театральными, актерскими и музыкальными кругами Узбекистана и Кыргызстана.

Важное место в культурном взаимообогащении также занимает деятельность этнокультурных центров, а также сотрудничество между профильными министерствами и ведомствами. К примеру, в Узбекистане функционируют 6 кыргызских культурных центров в Андижанской, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской областях и объединяющий их деятельность Кыргызский культурный центр Узбекистана. Они регулярно проводят традиционные состязания акынов, презентации книг, встречи с известными деятелями культуры, науки и искусства двух стран. При центрах организованы национальные фольклорные ансамбли "Дустлик" и "Жаш кыял" в Андижане, "Манас" – в Джизаке, "Манас" - в Намангане и народный ансамбль "Жан-Жанай" – в Сырдарье, творчество которых пользуется большим успехом при проведении массовых народных гуляний и праздников.

Национальная телерадиокомпания Узбекистана ведет цикл телепередач "Айчурек", "Ягона оилада", радиопрограмм "Элеман", "Мин кыял", выходящих в эфир на кыргызском и других языках, из которых зрители узнают о жизни кыргызов в Узбекистане.

В Узбекистане сегодня действуют 60 школ с кыргызским языком обучения. Учителя этих образовательных учреждений ежегодно участвуют в Республиканском конкурсе на звание "Лучший учитель года", где неизменно занимают призовые места. Издательством "Узбекистан" выпускаются учебники на кыргызском языке. В Педагогическом институте Андижанского университета действует факультет кыргызской филологии. Эти условия и возможности позволяют не только сохранить кыргызам родной язык, культуру, обычаи, но и приобщить к ним представителей других наций и народностей, проживающих на территории Узбекистана.

Еще одной инвестицией узбекской стороны в образование молодых кыргызстанцев стало строительство и сдача в эксплуатацию в 2018 году школы-гимназии №18 имени Алишера Навои в городе Оше. В результате более 600 детей получили возможность обучаться в абсолютно новом и полностью оборудованном учебном заведении. Безусловно, подобные инициативы внесут весомый вклад в упрочение двусторонних связей.

Одновременно плодотворно развивается сотрудничество в сфере образования. Согласно официальным данным, несколько десятков тысяч студентов Узбекистана и Кыргызстана учатся в вузах стран. Важно отметить, что за последние 5 лет их количество увеличилось в 20 раз. Примечательно, что в 2022-2023 учебном году Кыргызстан занял первое место по количеству студентов-узбекистанцев, обучающихся за рубежом.

Более того, благодаря действующим двусторонним договоренностям ведется совместная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации преподавателей, специалистов и научно-педагогических кадров, налаживается взаимный обмен студентами, преподавателями и исследователями. Для поддержания этой тенденции стороны намерены расширить сотрудничество в области образования посредством налаживания прямых межвузовских контактов, а также предоставления квот для обучения молодежи Кыргызстана по приоритетным направлениям в ведущих вузах Узбекистана.

В последние годы также наблюдается положительная динамика во взаимных потоках туристов. Так, за шесть лет этот показатель в обоих направлениях вырос почти в 10 раз – с 300-400 тысяч до более 3 миллионов человек в год. Более того, последние два года Кыргызстан занимает первое место в списке стран пребывания туристов из Узбекистана (в 2022 году - 2,4 миллиона человек, в 2021 году – около 1 миллиона). При этом кыргызстанцы составляют 25-30% от общего числа инотуристов, посетивших нашу страну (в 2022 году - 1,3 миллиона человек, в 2021 году – более 500 тысяч).

В этой связи, а также с целью создания больших возможностей и благоприятных условий для граждан Узбекистан и Кыргызстан рассматривают вопросы открытия авиасообщения по направлению Ош – Ташкент – Ош, организации нового маршрута Самарканд – Тамчы – Самарканд", возобновления движения пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Балыкчы и регулярных автобусных маршрутов Ош – Андижан и Кызыл-Кыя – Фергана. А также открытия в летний туристический сезон чартерных авиарейсов Ташкент – Тамчы и другие. Достижение соглашения по данным проектам, без сомнения, будет способствовать увеличению туристического взаимообмена.

В целом, в последние годы отмечается позитивная динамика в развитии культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Кыргызстаном. Данная тенденция свидетельствует об обоюдном стремлении сторон как укрепить дух добрососедства и взаимоуважения между нашими народами, так и в целом упрочить узбекско-кыргызское стратегическое партнёрство.

Лобар Умарова, главный научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан


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URL: https://www.vb.kg/426582
Теги:
образование, театр, туризм, Узбекистан, телевидение, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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