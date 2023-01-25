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Магамед Узденов из ФК "Абдыш-Ата" перешёл в столичную "Алгу"

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Бишкекский футбольный клуб "Алга - Бишкек" объявил о подписании контракта с лучшим игроком профессиональной лиги КР по версии Кыргызского футбольного союза Магамедом Узденовым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона с возможностью продления ещё на один год.

Футбольную карьеру 28-летний Узденов начал в 2012 году в составе алматинского клуба "Кайрат". 1 июля 2012 года в матче против клуба "Атырау" дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В состав "алгинцев", игрок перешёл в ранге действующего чемпиона страны в составе ФК "Абдыш - Ата" из Канта".


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URL: https://www.vb.kg/426588
Теги:
Алга, Кант, футбол, Бишкек
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