Магамед Узденов из ФК "Абдыш-Ата" перешёл в столичную "Алгу"

Бишкекский футбольный клуб "Алга - Бишкек" объявил о подписании контракта с лучшим игроком профессиональной лиги КР по версии Кыргызского футбольного союза Магамедом Узденовым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона с возможностью продления ещё на один год.

Футбольную карьеру 28-летний Узденов начал в 2012 году в составе алматинского клуба "Кайрат". 1 июля 2012 года в матче против клуба "Атырау" дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В состав "алгинцев", игрок перешёл в ранге действующего чемпиона страны в составе ФК "Абдыш - Ата" из Канта".