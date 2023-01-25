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Жээнбек Кулубаев принял участие в работе заседания ОЭС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял участие в работе 26-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Экономического Сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Согласно повестке дня, участниками были рассмотрены вопросы активизации регионального сотрудничества в сферах торговли, транспорта, инвестиций, "зеленой" экономики, цифровизации, энергетики, продовольствия. Подведены итоги председательства Республики Узбекистан в ОЭС.

В своем выступлении глава кыргызской делегации подчеркнул, что Кыргызстан поддерживает деятельность ОЭС как регионального механизма многостороннего сотрудничества в экономической сфере, а также заинтересован в наращивании торгово-экономических связей с государствами-членами организации.

В связи с тем, что одним из приоритетных направлений совместной деятельности в ОЭС является транспортно-логистическая сфера, Кулубаевым поддержана реализация проектов по развитию транспортных коридоров "Восток - Запад" и "Север - Юг", открывающих для стран Центральной Азии выход к морским портам залива.

Наряду с этим была отмечена важность для кыргызской стороны реализации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", включенного в Программу действий ОЭС по развитию транспорта и коммуникаций в регионе ОЭС.

Кроме этого, Кулубаев также проинформировал участников заседания о "зеленых" инициативах президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. По предложению кыргызской стороны в итоговом документе 26-го заседания СМИД ОЭС, известном как Ташкентское коммюнике, поддержана реализация резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие: об объявлении 2023-2027 гг. "Пятилетием действий по развитию горных регионов", которая была инициирована Кыргызской Республикой".


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URL: https://www.vb.kg/426591
Теги:
МИД, ОЭС, Кыргызстан
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