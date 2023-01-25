Госантимонополия: Принимаются все меры по недопущению повышения цен на ГСМ

Учитывая, что бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо включены в Перечень социально значимых товаров, утвержденный постановлением правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года №242 "О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров", ситуация на рынке отслеживается на постоянной основе путем проведения мониторинга розничных цен во всех регионах республики, который необходим для принятия оперативных мер, в случае необоснованного повышения цен. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольной службы.

"Также службой применяются следующие механизмы воздействия на ситуацию в условиях рыночных отношений:

- анализ состояния конкуренции на данном рынке. В целях пресечения действий хозяйствующих субъектов, результатом работы которых может стать злоупотребление своей рыночной силой, направленные на нарушения правил рыночной конкуренции, Антимонопольная служба проводит анализ состояния конкуренции на том или ином товарном рынке. По результатам данного анализа хозяйствующий субъект может быть признан доминирующим субъектом на данном рынке и находиться в зоне постоянного экономико-статистического наблюдения;

- в условиях глобальной инфляции Антимонопольной службой проводится широкая информационно-разъяснительная работа с крупными игроками рынка и потребителями;

- в качестве превентивных мер службой в адрес крупных игроков уже в конце прошлого года были направлены рекомендации и предостережения о необходимости соблюдения основных принципов конкуренции, баланса интересов предпринимателей и потребителей, а также по недопущению необоснованного повышения цен;

- проведение разъяснительной работы и ведение диалога с бизнес-сообществом.

По результатам проведенного мониторинга на рынке ГСМ ситуация следующая:

Средние сравнительные цены на ГСМ в государствах-членах ЕАЭС и соседних государствах

по состоянию на 25 января т.г., сом/л

С начала 2022 года в среднем по Кыргызской Республике розничные цены на рынке ГСМ изменились следующим образом:

В настоящее время, несмотря на то что в оптовом сегменте цены на бензиновую группу начали снижаться, цены на ДТ соблюдают высокие темпы. Службой ежедневно проводится работа по стабилизации цен на ГСМ.

Таким образом, с января 2023 года наметилась тенденция снижения оптовых цен на бензиновую группу, которая должна повлиять на уровень цен в розничном звене.

В течение ближайшего месяца в результате поэтапного снижения цена будет скорректирована крупными игроками рынка в сторону снижения до 5-6 сом. Это с учетом 1-1,5 месячного запаса ГСМ, который должен быть в наличии у нефтетрейдеров.

Так, со стороны службы в пределах своей компетенции принимаются все необходимые меры по стабилизации цен и недопущению необоснованного повышения цен на ГСМ и дизельное топливо".