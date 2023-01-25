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Ленинский акимиат организовал для страшеклассников катание на коньках

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Ленинский акимиат организовал для учащихся старших классов общеобразовательных организаций катание на коньках в спортивно-оздоровительном комплексе "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В целях безопасности здоровья детей сопровождали инструкторы спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив", инспекторы по делам детей Ленинского района (ИДД), медицинский персонал железнодорожной больницы, учителя и родители.

Учащиеся получили массу позитивных эмоций и зарядились бодростью, хорошим настроением.

Поход организован в целях исполнения Указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".

Мэрия столицы выражает благодарность руководству государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" и администрации спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив" за содействие в организации досуга детей".


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URL: https://www.vb.kg/426596
Теги:
дети, Ленинский район, Бишкек
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