Ленинский акимиат организовал для страшеклассников катание на коньках

Ленинский акимиат организовал для учащихся старших классов общеобразовательных организаций катание на коньках в спортивно-оздоровительном комплексе "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В целях безопасности здоровья детей сопровождали инструкторы спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив", инспекторы по делам детей Ленинского района (ИДД), медицинский персонал железнодорожной больницы, учителя и родители.

Учащиеся получили массу позитивных эмоций и зарядились бодростью, хорошим настроением.

Поход организован в целях исполнения Указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".

Мэрия столицы выражает благодарность руководству государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" и администрации спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив" за содействие в организации досуга детей".