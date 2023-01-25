От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

От антарктического шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров откололся гигантский айсберг. Это произошло вблизи исследовательской станции. Размер айсберга составляет 1550 кв. км - это почти площадь Лондона (1572 кв. км). Он откололся через десять лет после того, как ученые впервые заметили массивные трещины в шельфе, сообщает "ASIA-Plus" со ссылкой на Британскую антарктическую службу.

В службе отметили, что образование нового айсберга не связано с изменением климата, ускоряющего потерю морского льда в Арктике и частях Антарктиды.

"Напротив, это прогнозируемый естественный процесс. Он (шельф) раскололся после того, как трещины, которые развивались естественным путем в последние несколько лет, распространились на весь шельфовый ледник, в результате чего новый айсберг вырвался на свободу", - сообщили в ведомстве.

Директор Британской антарктической службы профессор Дам Джейн Фрэнсис подтвердил, что ледоведы и оперативные группы ожидали откола айсберга.

"Измерения шельфового ледника проводятся несколько раз в день с помощью GPS-инструментов, окружающих станцию. Они измеряют, как шельфовый ледник деформируется и двигается, и сравнивают со спутниковыми снимками ESA, NASA и немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные отправляются обратно в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже антарктической зимой – когда на станции нет персонала, темно в течение 24 часов, температура падает ниже -50 градусов", - сказал он.

Гляциологи (ледоведы), наблюдавшие за поведением шельфового ледника, говорят, что "отрыв" айсберга не задел территорию, где расположена исследовательская станция BAS Halley.

В 2016 году ученые сменили дислокацию станции на 23 км, подальше от трещины под названием Chasm-1 (Прирва-1) после того, как она начала расширяться.