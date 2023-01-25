Укорачивающиеся зимы ведут к уменьшению ледников в Центральной Азии

После того как зима потрепала на прошлой неделе жителей Центральной Азии, многим трудно беспокоиться по поводу недостаточного количества снега. Однако именно эта проблема угрожает в ближайшем будущем фермерам и строителям плотин. Снег - один из важнейших компонентов хрупкого годового цикла, определяющий сезонные уровни воды в реках и, следовательно, производство продовольствия и электроэнергии.

Хотя тот факт, что зимы теплеют, а ледники уменьшаются, стал в Центральной Азии очевидным - и легко измеримым - уже несколько десятилетий назад, новые данные рисуют более полную картину того будущего, которое ожидает эти ледники. Дело не ограничивается таянием из-за повышающихся температур. Теперь ледники из года в год еще и не пополняются в достаточной степени зимними снегопадами. Вместо этого все большее количество осадков выпадает в виде дождя, при этом дождевая вода, стекающая по льду в долины, дополнительно усиливает таяние.

Модель, разработанная китайскими учеными, показывает, что к 2100 году сезон снегопадов в горах Тянь-Шаня, продолжающийся сейчас около пяти месяцев, может стать на два месяца короче.

Тянь-шаньский хребет, начинающийся в Узбекистане, покрывает бóльшую часть территории Кыргызстана и доходит до Казахстана и Китая, где он является основным источником пресной воды в провинции Синьцзян.

Исследователи, работавшие под руководством Сюэмэй Ли из Ланьчжоуского университета Цзяотун, рассмотрели данные по температуре и выпадению осадков, собранные на 26 метеорологических станциях на китайской стороне Тянь-Шаня между 1961 и 2020 годами. На основе этих цифр они построили графики дат начала и окончания сезонов снегопадов, а также постепенного сближения этих дат, измеряя, по их собственным словам, "фенологию снегопадов" - переходы между дождем и снегом, потенциальную длительность снежных сезонов и их наблюдаемую длительность.

Сейчас весенние дожди уже приходят на смену зимним снегам на 9,6 суток раньше, чем в 1961 году; осенью дожди сменяются снегопадами на 6,6 суток позже. Таким образом, за последние шесть десятилетий снежный сезон сократился более чем на две недели (на 2,8 суток за десятилетие).

Как и в большинстве исследований будущего климата, авторы этой работы моделируют свои прогнозы в рамках четырех сценариев глобального потепления (известных под названиями SSP126, SSP245, SSP370 и SSP585), которые были разработаны Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Эти сценарии рассматривают разные варианты развития событий, от оптимистического (т. е. такого, в котором все страны выполнят свои обязательства по ограничению выбросов парниковых газов, что представляется все менее вероятным) до самого катастрофического.

Во всех сценариях снежные сезоны будут сокращаться: "Потенциальные сезоны снегопадов будут начинаться гораздо позднее, заканчиваться раньше и длиться меньше времени", - пишут Ли и ее коллеги в выпущенном в декабре препринте статьи для журнала "The Cryosphere", органа Европейского союза наук о Земле.

Если среднемировая температура увеличится всего на 2 градуса Цельсия (сценарий SSP126), то к 2100 году сезон, вероятно, станет короче лишь еще на одну неделю. Однако в более мрачных сценариях эта цифра резко возрастает: в самом неблагоприятном варианте (SSP585) длительность сезона уменьшается на шесть с половиной суток за каждое десятилетие и в результате оказывается на два месяца меньше нынешней.

Таким образом, в 2100 году снег может перестать идти еще до дня святого Валентина. По оценкам Ли и ее коллег, в этом сценарии годовой объем снега должен сократиться на 26,5 %.

Но снег - не единственный ингредиент, необходимый для образования ледников. Еще нужен холод, а его остро не хватает из-за нагревающей планету деятельности человека.

Комплексное исследование ледников, опубликованное в этом месяце в журнале "Science", обнаружило, что пик таяния в Центральной Азии наступит между 2035 и 2055 годами, то есть вполне в пределах периода существования гигантских гидроэнергетических проектов, находящихся сейчас на стадии планирования. После этого количество воды, которое ледники будут отдавать каждое лето, - в прошлом бывшее предсказуемым, что чрезвычайно важно для гидроэнергетики и сельского хозяйства, - будет стабильно уменьшаться.

Статья в "Science" подтверждает, что скорость таяния ледников Центральной Азии выше среднемировой. К 2100 году они могут потерять до 75 процентов той массы, которую имели в 2015-м.

В совокупности эти две статьи дают новые доказательства того, что в будущем гидрологическую ситуацию в Центральной Азии ожидают значительные изменения, которые повлияют на сельское хозяйство, производство электроэнергии и всех тех, кто потребляет продукцию обеих этих отраслей.

Дэвид Триллинг является управляющим редактором Eurasianet.org

Источник: russian.eurasianet.org