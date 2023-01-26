В Оше таможеннники обнаружили 100 незадеклорированных кондиционеров

В Кыргызстане сотрудниками Юго-Западной таможни выявлен факт недостоверного декларирования товара общей стоимостью 3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

"Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Юго-Западной таможни, был установлен факт недостоверного декларирования товаров.

Так, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР, на МТО "Мегалогистик" Юго-Западной таможни, было проверено автотранспортное средство марки "Volvo".

При таможенном досмотре, в грузовом отсеке транспортного средства обнаружен незадекларированный товар – сплит-система, в количестве 100 штук.

Согласно заключению ОсОО "Оценочная компания Эксперт Групп", общая среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 3 000 000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР".