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Многоэтажки по всему Узбекистану решили утеплить базальтом

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- Светлана Лаптева
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил принять программу по утеплению 31 тысячи многоквартирных домов из имеющихся в стране 40 тысяч базальтовым покрытием и обеспечению их горячей водой и электричеством из альтернативных источников энергии. Об этом сообщает gazeta.uz.

Было заявлено, что около 31 тысячи многоэтажных жилых домов из имеющихся в стране 40 тысяч были построены до 1991 года. Премьер поручил Министерству строительства и ЖКХ за два месяца разработать проект программы по поэтапному покрытию фасадов этих домов "на основе реновации" базальтовым утеплителем, а также обеспечению их горячей водой и электричеством из альтернативных источников энергии.

Кроме того, Минстрой должен внедрить порядок обязательного использования при разработке проектно-сметной документации строительстве новых многоэтажных зданий и объектов социальной сферы материалов, имеющие высокий уровень энергоэффективности.

Абдулла Арипов подчеркнул необходимость увеличения производства энергоэффективных строительных материалов.

Согласно озвученным данным, в Узбекистане выпускается 13,2 тысячи тонны базальтового сырья. Это покрывает 30% годового спроса, который равен 5 миллионам кв. м, или 36 тысячам тонн.


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URL: https://www.vb.kg/426614
Теги:
строительство, Узбекистан
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