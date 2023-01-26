Страны Центральной Азии нарастили кооперацию

Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований рассчитали Индекс кооперации стран Центральной Азии. Об этом NOVA24 сообщили в ИПМИ.

Согласно анализу, показатель индекса за 2017-2021 годы увеличился в 1,3 раза с 28 до 38%. Расчет индекса проводится по таким показателям как товарооборот, инвестиционные потоки, стоимость торговли, туристические и миграционные потоки.

Отмечается, что наибольший вклад на рост значения индекса оказало увеличение взаимных инвестиций странами региона в экономики друг друга. Так, доля объема инвестиционных потоков (приток и отток) между странами региона в общем объеме инвестиционных потоков стран выросла в 5,6 раза.

Вторым по значимости показателем роста является увеличение объема товарооборота между странами региона. Доля внутрирегионального товарооборота к общему товарообороту стран выросла в 1,5 раза.

Стоимость торговли стран ЦА между собой в среднем в 4 раза ниже чем с остальными торговыми партнерами. Это объясняется тем, что Центральноазитаский регион проводит активную политику по развитию транспортной инфраструктуры внутри региона.

На сегодняшний день более 80% граждан Центральной Азии, выезжающих из страны с туристическими целями, предпочитают внутрирегиональный туризм. В связи с этим в рамках Индекса кооперации Центральной Азии доля внутрирегионального туризма в общих туристических потоках составляет 83%.

Рассматривая миграционные потоки между странами региона отмечается, что лишь 15,3% въезжающих с целью проживания и работы в страны Центральной Азии людей являются гражданами данных стран. То есть для жителей стран ЦА регион не относится к приоритетным при выборе страны проживания или поиска работы.