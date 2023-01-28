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Медицинские контейнеры для медпомощи установят на улицах Ташкента

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- Светлана Лаптева
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Медицинские контейнеры для медицинской помощи установят на улицах Ташкента. Министерство здравоохранения Узбекистана пояснило, для чего будут служить медицинские контейнеры, которые расставят в столице, сообщает nova24.uz.

Согласно информации, это решение принял исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов. Контейнеры разместят в 40 махаллях столицы, а на эти цели выделят 900 млн сумов. Всего в течение года планируется установить 170 контейнеров по всему городу.

Медицинские контейнеры предназначены для оперативного оказания первичных медицинских услуг населению, а не стационарных, - говорится в сообщении Минздрава.

Эти объекты обеспечат всеми необходимыми лекарствами, медицинскими принадлежностями, в том числе ЭКГ и 18 видами медицинского оборудования и расходных материалов. Врач общей практики и 2 медсестры будут оказывают мобильные медицинские услуги населению с двумя отделениями работающими с 8:00 до 20:00.

Такие участковые медицинские центры значительно облегчают семейному врачу проведение медицинских осмотров пожилых людей, беременных женщин и детей, находящихся под диспансерным контролем, - уточнили в ведомстве.

Однако это не отменяет необходимость посещения жителями поликлиники для проведения обычных обследований.


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URL: https://www.vb.kg/426617
Теги:
Узбекистан, медицина
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