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Угробила подругу накануне свадьбы

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- Ольга Новгородцева
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Гражданке Ж.А. назначено весьма суровое по нынешним меркам наказание – восемь лет лишения свободы. И никакой пробации!

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого: "В ночь на 6 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной "Тойота-Камри", двигаясь в восточном направлении по улице Ахунбаева, потеряв управление, совершила наезд на железный столб троллейбусной линии. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка Б.Ж. поступила в реанимационное отделение больницы, где ей был выставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости. 10 июля Б.Ж., не приходя в сознание, скончалась".

Водитель Ж.А, как установила экспертиза, не только была пьяной, но и значительно превысила скорость, что и стало причиной трагедии.

Из показаний обвиняемой:

- Подруга Б.Ж. оповестила меня, что собирается замуж, и предложила провести девичник. Будущую свадьбу отмечали в кафе, где, кроме нас с Б.Ж., были ее жених и другие незнакомые мне люди. Мы пили спиртное… Когда стали расходиться, подруга сказала, что эту ночь проведет дома одна, и я пригласила ее к себе, чтобы не было скучно. Мы поехали. Я села за руль, а подруга и ее жених – на пассажирские сиденья.

По дороге я отвлеклась на разговор с Б.Ж. Очнулась спустя некоторое время в больнице, в отделении нейротравмы.

Свидетели рассказывают, что несколько раз предлагали Ж.А. вызвать трезвого водителя. Когда та отказалась, попросили ее ехать за машиной одного из гостей. Но девушка на большой скорости обогнала его автомобиль – и почти сразу же врезалась в столб.

Октябрьский районный суд приговорил подсудимую к восьми годам исправительной колонии общего режима с лишением права садиться за руль сроком на два года. Кроме того, она должна выплатить родственникам погибшей подруги 100 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/426619
Теги:
ДТП, суд, свадьба, Бишкек, автомобили
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