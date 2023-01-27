В Бишкеке пройдёт эстафета "Папа, мама, я – спортивная семья"

С 27 по 29 января в столице проведут зимний спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятия будут проходить на спортивных площадках в парке на пересечении улиц Шербакова и Манаса, в школах №73, №11, №40.

Организатором выступает департамент физической культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью мэрии города Бишкека и столичные акимиаты.

Соревнования будут проводиться между горожанами. Возраст взрослых участников – от 35 до 45 лет, детей – от 10 до 14 лет независимо от пола.

В программу эстафеты входит 6 видов соревнований. По итогам соревнований победителям и призерам будут вручены дипломы, медали, кубки и памятные призы от организаторов зимнего спортивного праздника.

Муниципалитет информирует, что в связи с погодными условиями место и сроки проведения спортивных мероприятий могут поменяться.