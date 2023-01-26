Азиз Садырбеков рассказал о планах мэрии Бишкека на 2023 год

Руководитель аппарата Бишкекской мэрии Азиз Садырбеков рассказал об итогах года в эксклюзивном интервью газете "Шелковый путь. Культурное развитие". Что сделано в столице в 2022 году для превращения Бишкека в город, комфортный и для тех, кто здесь живёт постоянно, и для его гостей.

- Проблема с вывозом мусора, похоже, перейдет в 2023 год?

- Ситуацию с несвоевременным вывозом мусора, в частности, в Октябрьском районе, удалось устранить. Одна из причин, почему случился мусорный коллапс - уход с рынка компании "Комтранском", которая обслуживала этот район. Причем она прекратила вывоз ТБО с второстепенных улиц до срока, который указала в уведомлении о прекращении деятельности. Но ситуации сегодня стабилизировалась. Тем более что всем работникам муниципальных предприятий, в том числе "Тазалыка", повысили зарплату в среднем на 7 тысяч сомов, то есть появился стимул лучше работать.

Но проблем, конечно, еще много. Прежде всего - это низкий тариф за вывоз мусора, поэтому планируется его повышение. Хотя даже при такой мизерной сумме многие горожане не считают нужным оплачивать эту услугу. Только в Октябрьском районе долг населения и предприятий перед "Тазалыком" достиг 12 миллионов сомов. Чтобы как-то подействовать на нерадивых горожан-должников, предлагаем сделать единую квитанцию за коммунальные услуги с привязкой к электроэнергии: не заплатил – отрежем свет. Понимаем, мера не популярная, но вынужденная.

- Но и сама мусорная свалка нещадно дымит, отравляя и без того грязный воздух в городе. В последнее время вновь заговорили о строительстве мусороперерабатывающего завода. Можете чем-то порадовать горожан?

- Сейчас ведутся переговоры с чешской и американской компаниями. Компания из Чехии уже представила свое видение и начала работать над разработкой технико-экономического обоснования. Сегодня представители обеих компаний в Бишкеке плотно занимаются этим вопросом. Чье предложение будет более выгодно городу, с той и будем работать.

- Сколько выделяется денег на развитие новостроек и микрорайонов?

- В этом году была предусмотрена сумма в 1 миллиард 675 миллионов сомов на развитие инфраструктуры и строительство социальных объектов в жилмассивах города. Из этой суммы почти полмиллиарда было выделено из городского бюджета. Но теперь не будем рассматривать по отдельности такие понятия, как "новостройки" и "микрорайоны". Тем жилмассивам, которые мы привыкли называть новостройками, уже по 20 лет. Предусматривается, что общественное государственное управление капитального строительства, которое занималось вопросами капстроительства в новых жилмассивах, и управление капитального строительства мэрии будут объединены в единую организацию.

- Жители так называемых новостроек постоянно жалуются на бытовые неудобства…

- Практически во всех решены вопросы освещения, с питьевой водой, во многих дороги заасфальтированы. Но в некоторых еще нет школ и детсадов.

- Известно, что президент поручил узаконить земельные участки, которые в свое время были приобретены в нарушение законодательных норм. Что уже сделано?

- Этим вопросом вплотную занимаются районные администрации. По данным на конец ноября этого года от граждан поступило 4 тысячи 486 заявлений с просьбой узаконить их участки. Комиссии уже рассмотрели 377 из них и по 133 приняты положительные решения. По четырем заявкам дан отказ, а 240 пока отложены. На днях первым 26 гражданам официально выдали Красные книги. Работа в этом направлении продолжается.

- Считается, что Бишкек давно стал городом миллионником. Но данные Нацстаткома это не подтверждают. После последней переписи населения и жилищного фонда город преодолел порог в один миллион жителей?

- Нацстатком еще не подвел окончательные итоги. По оперативным данным, население Бишкека вместе с селами составляет 1 миллион 98 тысяч человек.

- Намерены ли вы добиваться увеличения доли от налоговых поступлений? Больше всего налогов и сборов собирается в столице. Но львиную долю забирает кабинет министров.

- Бишкек обеспечивает около 40 процентов ВВП республики и около 40 процентов всех налоговых и неналоговых поступлений. Например, в 2021 году Бишкек собрал почти 80 миллиардов сомов. Из этой суммы для нужд столицы в соответствии с нормами межбюджетных отношений нам оставили около 10 миллиардов, или около 12,4 процента. Поэтому мэрия поднимает вопрос перед кабмином об увеличении бюджета столицы, чтобы у нас были деньги на развитие. В этом году бюджет составил 11 миллиардов, но более 5 миллиардов уходит на содержание сферы образования. Есть другие обязательные расходы. В итоге на развитие остается около 2 миллиардов сомов в год. Этой суммы мало. Например, в этом году 1 миллиард сомов ушло на покупку 120 автобусов. То есть двух миллиардов сомов хватит только на покупку 240. А потребность города - полторы тысячи автобусов.

Но и 240 автобусов купить не можем, потому что нужны деньги на санитарную очистку, ремонт дорог и тротуаров и так далее. Скажу для примера: в Москве остается 45 процентов городу, в Алматы и Астане - не менее 25 процентов. Для реализации программы развития Бишкека на ближайшие 5 лет необходимо 30 миллиардов сомов.

- Кстати, как мэрия намерена решать нехватку общественного транспорта?

- Надо закупать автобусы большой вместимости. Маршрутные такси вывести на обслуживание пригородов. В этом году за счет средств городского бюджета закупили 120 больших автобусов на газомоторном топливе. Еще 130 автобусов тоже на газомоторном топливе купим по линии Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, 140 электробусов намерены приобрести за счет кредита Азиатского банка развития. Хотим купить 5 автобусов у отечественной компании "Белес".

- В связи с этим сокращается количество маршруток?

- Это не по нашей инициативе происходит. Подорожало дизельное топливо, и некоторым водителям стало невыгодно возить пассажиров. Они уходят в другие сферы.

- Мэрия не собирается повышать тариф за проезд?

- Такой вопрос стоит на повестке дня. Но здесь нужен системный подход. Необходимо приближать к себестоимости тариф за воду, мусор и другие. И это будем делать поэтапно.

- Почему мэрия не отдает частному подряду возможность ввести на рынок автобусы большой вместимости?

- Такого нет. Доступ для всех открыт. Все маршруты для общественного транспорта разыгрываются официально через конкурс. Если частник придет с большим парком крупных автобусов, мы только будем его приветствовать. Пока что частные компании не приходят, так как автобусы дорогие, и при нынешних тарифах за проезд им долго придется окупать вложенные средства.

- Расскажите, пожалуйста, о планах мэрии на следующий год?

- В следующем году упор будет сделан на строительство детских садов. На грант правительства КНР намечено сооружение четырех дорожных развязок. Продолжится строительство тротуаров, велодорожек. В приоритете, как я уже сказал, вопрос строительства мусороперерабатывающего завода, приобретение автобусов. Кроме того, планируем работать с инвесторами над благоустройством Карагачевой рощи, чтобы можно было разгрузить южную часть города, где много парков, и горожане устремляются туда с детьми. В этом году были выделены деньги на закупку техники для трех муниципальных предприятий: "Бишкексвет", "Бишкекзеленхоз" и "Тазалык". В следующем году тоже выделим средства на покупку необходимой техники.

Построим площадки для сбора мусора, где работник будет сортировать отходы по бакам. Это делается для того, чтобы на мусороперерабатывающий завод поступали годные для переработки отходы. В планах - строительство подземных мусорных площадок вдоль центральных улиц.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ