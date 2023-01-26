Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Акылбек Жапаров: Мы расцениваем госвизит Мирзиеева как исторический

178  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Мы придаем особое значение государственному визиту президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику и расцениваем визит как исторический", - сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, открывая бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан".

"В мероприятии принял участие руководитель администрации президента Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Глава кабинета министров отметил, что в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций в республике последовательно расширяют инструменты для поддержки производственно-промышленных зон, парков высоких технологий и свободных экономических зон.

По его словам, в настоящее время в стране осуществляют деятельность 60 предприятий с участием узбекского капитала, из которых 22 – это совместные предприятия, и 38 - с полным участием узбекского капитала.

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, технологий и менеджмента компаний из Республики Узбекистан в развитие отечественной экономики. У нас есть что предложить узбекскому бизнесу. Мы принимаем решительные меры, направленные на привлечение инвесторов путем укрепления доверия к нашей стране, формирования прозрачного делового и инвестиционного климата. Для масштабных инвестиций в объекты национального уровня планируется создать особый статус "стратегического инвестора" с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина продолжил, что по итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между двумя государствами составил 543,2 млн долл., и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года он вырос на 21%.

"Нам надо более активно интенсифицировать контакты между производителями, объединениями производителей, торговыми палатами и другими деловыми ассоциациями наших стран. При этом необходимо построить эффективные механизмы сотрудничества, сократить бюрократию и развивать прямые контакты между бизнес-кругами, обеспечив свободное передвижение товаров и инвестиций", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров отметил, что в рамках государственного визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике.

"Уверен, что данное совместное предприятие станет образцовым и добьется больших результатов в своей сфере", - сказал он".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426635
Теги:
Акылбек Жапаров, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  