Акылбек Жапаров: Мы расцениваем госвизит Мирзиеева как исторический

"Мы придаем особое значение государственному визиту президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику и расцениваем визит как исторический", - сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, открывая бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан".

"В мероприятии принял участие руководитель администрации президента Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Глава кабинета министров отметил, что в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций в республике последовательно расширяют инструменты для поддержки производственно-промышленных зон, парков высоких технологий и свободных экономических зон.

По его словам, в настоящее время в стране осуществляют деятельность 60 предприятий с участием узбекского капитала, из которых 22 – это совместные предприятия, и 38 - с полным участием узбекского капитала.

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, технологий и менеджмента компаний из Республики Узбекистан в развитие отечественной экономики. У нас есть что предложить узбекскому бизнесу. Мы принимаем решительные меры, направленные на привлечение инвесторов путем укрепления доверия к нашей стране, формирования прозрачного делового и инвестиционного климата. Для масштабных инвестиций в объекты национального уровня планируется создать особый статус "стратегического инвестора" с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина продолжил, что по итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между двумя государствами составил 543,2 млн долл., и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года он вырос на 21%.

"Нам надо более активно интенсифицировать контакты между производителями, объединениями производителей, торговыми палатами и другими деловыми ассоциациями наших стран. При этом необходимо построить эффективные механизмы сотрудничества, сократить бюрократию и развивать прямые контакты между бизнес-кругами, обеспечив свободное передвижение товаров и инвестиций", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров отметил, что в рамках государственного визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике.

"Уверен, что данное совместное предприятие станет образцовым и добьется больших результатов в своей сфере", - сказал он".