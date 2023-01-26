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Гражданин КР пытался незаконно пересечь границу в салоне микроавтобуса

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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук- автодорожный" задержали гражданина Кыргызской Республики за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В пункт пропуска прибыл микроавтобус RENO под управлением гражданина Кыргызской Республики М.Э., 1973 г.р. Автотранспорт направлялся из Кыргызстана в Узбекистан.

В ходе досмотра салона пограничный наряд обнаружил гражданина, который пытался пересечь границу, прячась в машине. Нарушитель государственной границы был задержан.

Более того, у него отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие его личность. При выяснении обстоятельств было установлено, что задержанный - гражданин Кыргызской Республики А.Б., 1975 г.р.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/426638
Теги:
граница, Кыргызстан, Погранслужба
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