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30 лет кыргызско-узбекской дружбы равны векам

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- Нина Ничипорова
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Одним из главных приоритетов внешней политики Кыргызской Республики является формирование дружественного окружения и укрепление добрососедства с государствами Центральноазиатского региона на принципах взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, равноправия и общей безопасности.

Практически ровно 30 лет назад, 16 февраля 1993 года, были установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Эта дата является особенной для подведения содержательной черты современным двусторонним отношениям и определения новых планов на долгосрочную перспективу взаимовыгодного сотрудничества.

У народов наших стран еще с древних времен формировалась общность интересов, стремлений и судеб. Все это сохранилось в наших эпосах, письменных источниках о подвигах выдающихся батыров, эмиров, легендарных личностей, которые создавали свою государственность. У нас практически общая история, язык, религия, культура, традиции и моральные ценности, мы имели и имеем глубокую кровно-родственную связь. Именно эти отношения предопределили необходимость дальнейшего последовательного развития дружбы и взаимовыгодного партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Первые шаги между нами, двумя независимыми братскими государствами, были направлены на установление прочных уз дружбы и сотрудничества на уровне официальных, межгосударственных договоров.

В марте 1991 года первый президент Узбекистана Ислам Каримов прибыл в город Ош с первым официальным визитом в Кыргызстан, где был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Кыргызстаном и Узбекистаном. Данный визит имел историческое значение в развитии дружественных отношений между нашими странами после ошских событий 1990 года. Договор создал твердую основу для укрепления дружбы и братства двух родственных народов на новом государственном уровне. В ту пору мой отец, Батырали Сыдыков, будучи главой Ошской области, практически руководил всей подготовительной работой, и сама идея организовать первый официальный визит президента Узбекистана в город Ош принадлежала именно ему. Позднее, в 1996 году, в Ташкенте был подписан еще один фундаментальный межгосударственный документ – Договор о вечной дружбе. Стоит отметить, что тогда Договор о вечной дружбе стал первым документом подобного рода не только в Центральной Азии, но и во всем СНГ.

Позднее, в 2017 году, были подписаны Декларация о стратегическом партнёрстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия, Соглашение по мерам доверия в районе границ и сотрудничества, а в 2017 и 2022 годах - Договор о кыргызско-узбекской государственной границе. Эти документы закрепили на века нашу дружбу. На сегодняшний день сформирована весьма солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, включающая более 180 документов.

С момента установления дипломатических отношений в Узбекистане на сегодня проработало десять глав дипломатической миссии Кыргызстана. Так, первая страница современного сотрудничества была открыта с образования 12 мая 1992 года постоянного полпредставительства Кыргызстана в Узбекистане, которое возглавил известный общественный деятель Мырза Капаров. Положено начало дипломатической работе. Позднее, в феврале 1993 года, полпредство было преобразовано в посольство, главой дипмиссии был направлен Салижан Джигитов, известный писатель, ученый-филолог. Осенью 1995 года Батырали Сыдыков был назначен послом в Узбекистане, где проработал во благо укрепления братских отношений почти 7 лет. К слову, в декабре 1996 года состоялось официальное открытие нового здания посольства, в нем приняли участия президенты двух стран. Это был пока единственный случай, когда два президента наших стран вместе посетили посольство Кыргызстана в Ташкенте.

Далее послами были такие известные государственные и общественные деятели, ученые и дипломаты Кыргызстана, как Улугбек Чиналиев, Анвар Мокеев, Азизбек Мадмаров, Эмилбек Узакбаев и Ибрагим Жунусов. Сегодня успешно укрепляет двусторонние отношения Посол Муса Джаманбаев. Для меня было большой честью быть в рядах таких выдающихся личностей и также представлять свою Родину в братском государстве в 2016-2018 годах.

Современное состояние двусторонних отношений отличается своей открытостью и динамизмом. Важно отметить твердую волю лидеров двух стран на укрепление добрососедских отношений и отсутствие каких-либо политических противоречий.

С 2016 года с избранием Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана кыргызско-узбекские двусторонние отношения получили новый импульс, и продолжен конструктивный диалог на всех уровнях в духе взаимовыгодного сотрудничества. В годы моей работы послом Кыргызстана в Узбекистане я стал свидетелем становления нового Узбекистана под руководством Шавката Мирзиёева.

Проводимые новые реформы второго президента Узбекистана и его дружелюбная политика к Кыргызстану раскрыли много возможностей для укрепления двустороннего сотрудничества. Уверен, государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику также станет историческим и внесет значимый вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

В рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта 2021 года был подписан солидный пакет документов и достигнуты ключевые договорённости в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, которые придали мощный импульс углублению и расширению кыргызско-узбекских отношений. Создан Узбекско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в $50 млн с перспективой роста до $200 миллионов. Фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана и, что самое важное, создает новые основы укреплению двусторонних экономических связей.

Узбекистан всегда был и остается надежным стратегическим партнером. В самые трудные, кризисные периоды Кыргызстан ощущал существенную и практическую поддержку, особенно это было видно в период пандемии COVID-19. Для соседей тесное экономическое сотрудничество является необходимым условием сосуществования.

Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стабильно, уровень товарооборота имеет тенденцию к росту. Согласно официальным источникам, в списке приоритетных направлений в торгово-экономическом сотрудничестве является доведение объема взаимного товарооборота до $2 млрд, обеспечение значительного расширения экспорта кыргызской продукции в Узбекистан, привлечение инвестиций, промышленная кооперация и создание совместных производств. Серьезным подспорьем этому станет запуск кыргызско-узбекского завода по производству автомобилей. Соответствующие документы планируются к подписанию в рамках государственного визита Президента Узбекистана в Кыргызстан.

В целом текущий уровень отношений и потенциал торгово-экономических отношений двух стран остается высоким. Основными перспективными направлениями в торгово-экономических отношениях по-прежнему является сотрудничество в агропромышленной, промышленной, транспортно-коммуникационной и туристической сферах.

Для достижения этих целей с 1996 года работает совместная кыргызско-узбекская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. С 2018 года активно осуществляет свою деятельность уникальная площадка для развития приграничных связей - Совет глав приграничных областей двух стран. Работа данного совета направлена не только на решение актуальных приграничных вопросов, но и на укрепление всесторонних связей между сопредельными областями двух стран.

Важными совместными проектами для Кыргызстана являются строительство совместной железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" а также строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Стратегическим направлением взаимовыгодного экономического сотрудничества является также автомобильная дорога "Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам".

Значение двух транснациональных коммуникационных путей трудно переоценить, которые практически могут стать мостом между Европой и Азией. На основе железнодорожной магистрали создается реальная возможность связать кратчайшим путем морские порты КНР с Кыргызстаном и Узбекистаном и через них со странами Азии, Ближнего Востока и Южной Европы. Безусловно, она станет альтернативой существующим транспортным связям, ее строительство и эксплуатация откроют большие перспективы для обеспечения работой тысяч людей как в Кыргызстане, так и в Узбекистане. Создание же экономических и транспортно-логистических зон в приграничных районах двух стран позволит создать гармоничное и взаимовыгодное сосуществование наших народов.

Безусловно, есть ряд других стратегических направлений, которые активно развиваются, таких, как культурно-гуманитарное сотрудничество. С 1996 года образован кыргызско-узбекский университет в городе Оше, которому в начале 2021 года был присвоен статус международного и присвоено имя Батырали Сыдыкова. Данный вуз имеет важное значение в укреплении дружбы двух народов, успешно воспитывает подрастающее поколение, готовит для Кыргызстана и Узбекистана подлинных интернационалистов. В текущем году на данной площадке запланировано проведение форума ректоров двух стран, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений.

Увековечение памяти Чингиза Айтматова в Узбекистане, Алишера Навои в Кыргызстане, взаимная поддержка культур и традиций, укрепление дружбы народов приграничных районов уже не остановить. Узбекистан построил школу в городе Оше, узбекская сторона сдала к эксплуатации две школы в Баткенской области, а с 2021 года оказывает финансовую помощь в реконструкции Ошского академического музыкально-драматического театра имени Бабура.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев особенно трепетно относится к памяти нашего писателя Чингиза Айтматова. В одном из своих обращений он сказал, что "великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был". При личной поддержке президента Узбекистана широко прошли мероприятия по празднованию 90-летнего юбилея Чингиза Айтматова. В Национальном университете Узбекистана имени М.Улугбека с 2017 года открыта постоянно действующая экспозиция "Чингиз Айтматов и Узбекистан", одной из центральных улиц Ташкента присвоено его имя, там же установлен барельеф писателя. Изданы его книги на узбекском языке и книга воспоминаний "Чингиз Айтматов и Узбекистан", создан документальный фильм и снят художественный фильм по мотивам его произведений.

Картина двусторонних отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, как яркая палитра красок жизни, которая наполняет себя всеми возможными насыщенными цветами. К сожалению, бывали и не совсем яркие события, как бы этого нам не хотелось. Вместе с тем большая ее часть была покрыта позитивными тенденциями и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Объяснение тому весьма просто: наши народы Всевышним даны друг другу, мы соседи на века. А значит, наш совместный долг – это богатство сохранить, преумножить, ценить и с достоинством передать нашим потомкам.

Данияр Сыдыков, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане


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Теги:
визит, граница, посольство, президент, Узбекистан, язык, сотрудничество, Кыргызстан, история
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