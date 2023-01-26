Подарок получит каждый, кто купит смартфон Vivo в O!Store

Считанные дни остались до завершения акции бренда Vivo и сети магазинов O!Store.

У вас ещё есть возможность стать обладателем гарантированного подарка при покупке любого смартфона Vivo. Это может быть рюкзак, свитшот, пауэрбанк, наушники, смартфон, Яндекс станция мини или даже телевизор.

Компания Vivo славится своими стильными смартфонами с высококачественными камерами и длительным временем работы аккумулятора. Они также известны своими инновационными технологиями, такими как искусственный интеллект и быстрая зарядка.

Акция продлится только до 31 января, поэтому вам стоит поторопиться в ближайший магазин O!Store, чтобы успеть за своим подарком, количество которых ограничено. По этой ссылке вы найдёте все адреса магазинов: https://ostore.kg/about/contacts/.

А если прямо сейчас у вас нет полной суммы на покупку смартфона, купите его в рассрочку без процентов банка. Вам не понадобится первоначальный взнос, а выплаты можно разделить на равные части и оплачивать малыми суммами от 3-х до 9 месяцев. Подробная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000.

Спешите за обновками в O!Store.

Акция действует в период с 10 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно. Подарок выдается на месте или в течение 10 рабочих дней в зависимости от удалённости региона. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.