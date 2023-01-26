Вратарь сборной Кыргызстана Эржан Токотаев продолжит карьеру в Казахстане

Представитель сборной Кыргызстана по футболу Эржан Токотаев сменил клубную прописку и присоединился к футбольному клубу "Каспий". Для 22-летнего голкипера это будет уже второй клуб в Казахстане, до этого футболист выступал за "Туран". Совсем скоро Токотаев может дебютировать за новую команду в товарищеских матчах на предсезонных сборах. Анализируя ставки Бетсити, можно понять, в каком из матчей "Каспий" будет фаворитом, и сделать прогноз на эту встречу.

Эржан Токотаев является уроженцем города Бишкека, на родине выступал за "Дордой" и "Алгу". Зимой 2022 года голкипер сборной Кыргызстана перебрался в казахстанскую Премьер-лигу, подписав контракт с клубом "Туран". В прошлом сезоне КПЛ вратарь вышел на поле 22 раза и пропустил 26 голов.

Несмотря на великолепную игру Токотаева, "Туран" не смог сохранить прописку в высшем дивизионе. Однако Эржан избежит понижения в классе, так как совсем недавно его приобрел "Каспий". Сам футболист так прокомментировал свой переход: "Моя главная цель – помогать команде. У моего нового клуба высокие цели, все хотят быть как минимум в тройке. У меня были и другие предложения, но "Каспий" предоставил мне все условия для дальнейшего роста. На финансовую строну обращал меньше внимание, главное перспективы", - сказал Эржан Токотаев.