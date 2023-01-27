Узбекистан вывел из бедности один миллион человек

Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и поддержки малого бизнеса в Узбекистане.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, основной целью социально-экономической политики страны является увеличение рабочих мест и сокращение бедности. В результате адресной работы в этом направлении уровень бедности по итогам прошлого года снизился с 17 до 14 процентов.

По ее данным, благодаря профессиональному обучению и содействию в развитии предпринимательства выведены из бедности один миллион человек. За прошлый год создано около 200 тысяч хозяйствующих субъектов, расширена деятельность 10 тысяч и восстановлена производственная мощность 11 тысяч предприятий.

Однако в некоторых регионах ситуация меняется медленными темпами. К примеру, в Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областях пока не достигнуто существенного улучшения показателей сокращения бедности. В ряде районов и городов разработанные программы занятости не соответствуют имеющимся возможностям. В связи с этим рассмотрены планы по обеспечению занятости и поддержке малого бизнеса в текущем году.

"Основным фактором сокращения бедности является обеспечение населения доходной работой. Поэтому в рамках административной реформы 5 ведомств, отвечающих за сокращение бедности, были преобразованы в единую систему. Новому министерству предоставлены все организационные и финансовые возможности. Отныне как ведение учета трудовых ресурсов и безработицы, так и поддержка занятости, и развитие предпринимательства в махаллях будут осуществляться в рамках одного министерства", – сказал Мирзиёев.

Перед ответственными лицами поставлена задача более тщательно разработать и утвердить программы занятости на 2023 год в разрезе районов. Глава государства указал направления, на которые необходимо обратить внимание.

Отмечается, что прежде всего в целях дальнейшего стимулирования семейного предпринимательства будет расширен масштаб финансовой поддержки. В 2022 году на это было выделено около 10 трлн сумов льготных кредитов. В этом году на программу семейного бизнеса будет выделено 12 трлн сумов. Увеличится предельный размер таких кредитов.

Еще одним важным источником занятости является сельское хозяйство. За два года среди населения было распределено более 200 тысяч гектаров земли. Это больше, чем общая площадь хлопковых и зерновых полей Самаркандской области.

Однако на местах эти работы организуются беспорядочно, выращивание продукции не производится плантационным способом. В связи с этим президент поручил выделить участки в удобных для населения местах и наладить выращивание на них востребованной рынком продукции. Эффективно используя эти земли, можно произвести продукцию на 1 млрд долларов.

Как известно, глава государства в своем послании народу объявил, что районы и города будут разделены на 5 категорий в зависимости от их экономического потенциала.

На совещании решено, что в районах 4-й и 5-й категорий работа по сокращению бедности будет организована по-новому. Так, на первом этапе "железная тетрадь", "молодежная тетрадь" и "женская тетрадь" будут объединены в единую систему, а для каждой семьи будет разработан единый цифровой паспорт. На втором этапе для каждой семьи будут подготовлены индивидуальные программы по выходу из бедности. На третьем этапе будут реализованы проекты профессионального обучения и предпринимательства.

В этих целях в махаллях начато создание 300 микроцентров. Президент подчеркнул важность увеличения числа таких центров и создания безработным условий для занятия ремеслами и предпринимательством. Министерству сокращения бедности и занятости поручено совместно с Торгово-промышленной палатой разработать программу развития предпринимательства по каждому району.