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Микроавтобусный маршрут №100 переходит в ведение муниципалитета

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- Назгуль Абдыразакова
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Водители микроавтобусного маршрута №100 обратились в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с вопросом перехода микроавтобусного маршрута в ведение управления пассажирскими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с водителями встретился директор департамента Максат Нусувалиев для обсуждения данного вопроса.

По итогам переговоров руководитель департамента поручил провести работу по переходу микроавтобусного маршрута №100 в ведение муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/426652
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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