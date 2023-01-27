Микроавтобусный маршрут №100 переходит в ведение муниципалитета

Водители микроавтобусного маршрута №100 обратились в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с вопросом перехода микроавтобусного маршрута в ведение управления пассажирскими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с водителями встретился директор департамента Максат Нусувалиев для обсуждения данного вопроса.

По итогам переговоров руководитель департамента поручил провести работу по переходу микроавтобусного маршрута №100 в ведение муниципалитета.