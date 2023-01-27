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В Бишкеке обсудили проект приобретения городского транспорта по линии АБР

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- Назгуль Абдыразакова
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В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры состоялось совещание с представителями Азиатского банка развития, на котором обсудили второй этап проекта приобретения 120 единиц 12,5-метровых электробусов для города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в рамках проекта планируется выделение со стороны АБР льготного кредита в размере 25 млн долларов из обычных капитальных ресурсов АБР и грант в размере, не превышающем 25,65 млн долларов США, из ресурсов специальных фондов АБР.

На первом этапе будет обновлен парк путем приобретения электробусов с нулевыми выбросами. Также проведут модернизацию инфраструктуры двух троллейбусных депо, создадут пилотный "зеленый" коридор мобильности и обучат персонал для обслуживания нового вида общественного транспорта.

Напомним, что по первому компоненту проекта заключены договоры на приобретение 140 единиц 10,5-метровых электробусов.


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URL: https://www.vb.kg/426653
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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