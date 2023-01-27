Не заплатила штраф и приговорена к ограничению свободы

Октябрьский районный суд признал бишкекчанку З.М. виновной в неисполнении решения суда.

Как следует из приговора, еще в 2020 году тот же Октябрьский суд за совершение некоего проступка назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 000 сомов. "Однако, - сказано в приговоре, - она злостно уклонилась от исполнения решения суда о взыскании денежных средств и тем самым встала на путь совершения преступления против исполнения судебных актов и других документов".

Проще говоря, гражданка З.М. по сей день не заплатила назначенный штраф.

Допрошенный в суде судебный исполнитель рассказал, что по указанному в исполнительном листе адресу женщина не проживала. Он нашел ее и несколько раз предлагал добровольно исполнить постановление суда, но все безрезультатно.

Подсудимая вину признала частично и показала, что действительно была надлежащим образом уведомлена о необходимости оплаты штрафа, но в тот момент ей как раз пришлось уволиться с работы, и пошатнувшееся материальное положение не позволило найти требуемую сумму.

Теперь суд приговорил ее к одному году ограничения свободы.