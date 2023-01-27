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В Таласском районе введен режим чрезвычайной ситуации

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- Айжан Мамбеталиева
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В Таласском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Как отмечается, в селе Копуро-Базар замерзла река Кара-Кол, из-за чего возникла опасность подтопления близлежащих домов, огородов. Председатель районной комиссии Гражданской защиты и аким совместно с сотрудниками МЧС, обследовав ситуацию на местах, решили ввести силы областной гражданской защиты.

В целях стабилизации ситуации и предотвращения чрезвычайной ситуации в Таласском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На месте работают соответствующие службы и спецтехника, представительство "Красного полумесяца" оказывает помощь работникам и обеспечивает их горячим питанием.


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URL: https://www.vb.kg/426661
Теги:
МЧС, Таласская область, Кыргызстан
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