В Таласском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Как отмечается, в селе Копуро-Базар замерзла река Кара-Кол, из-за чего возникла опасность подтопления близлежащих домов, огородов. Председатель районной комиссии Гражданской защиты и аким совместно с сотрудниками МЧС, обследовав ситуацию на местах, решили ввести силы областной гражданской защиты.

В целях стабилизации ситуации и предотвращения чрезвычайной ситуации в Таласском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На месте работают соответствующие службы и спецтехника, представительство "Красного полумесяца" оказывает помощь работникам и обеспечивает их горячим питанием.