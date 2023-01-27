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Садыр Жапаров: Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный Ленинград

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 января, направил обращение ко Дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады.

В тексте обращения Главы государства отмечается:

"Дорогие ветераны!

Уважаемые кыргызстанцы!

27 января 1944 года – в этот день закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны – была окончательно снята блокада Ленинграда.

Блокадники продемонстрировали всему миру не только мужество, стойкость и героизм, они показали невиданный прежде пример чести и силы человеческого духа. История блокадного Ленинграда – это история величайшего мужества, самоотверженности, незыблемости дружбы и единения советского народа.

Из блокадного Ленинграда в Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч человек, в том числе около 3,5 тысячи детей, которых приняли и воспитывали как родных детей.

Символом милосердия, доблести и человечности стала наша соотечественница из села Курменты Токтогон Алтыбасарова, воспитавшая и подарившая материнскую любовь 150 детям, переселенным из осажденного Ленинграда.

Наряду с другими братскими народами более 4,5 тысячи наших соотечественников храбро сражались и героически пали в битве за Ленинград.

Сегодня в нашей стране проживают 12 ветеранов-блокадников, испытавших на себе все тяготы и страдания войны.

Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда, погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям – всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений.

Дорогие ветераны, искренне поздравляю вас с днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками!

Желаю вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья, добра, благополучия. Пусть всегда будет мирное небо над головой! Мира и процветания нашему народу!".


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URL: https://www.vb.kg/426665
Теги:
ветераны, ВОВ, Садыр Жапаров
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