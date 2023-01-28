Ростовский экспорт зерновых и сельхозтехники ждут в Кыргызстане

На площадке Торгово-промышленной палаты Ростовской области прошел круглый стол на тему: "Интеграция бизнес-процессов Ростовской области и Республики Кыргызстан" в ходе, которого были обозначены наиболее перспективные направления сотрудничества.

Россия является одним из ключевых экономических партнеров Кыргызстана. В общем объеме товарооборота страны на РФ приходится более 26 процентов. По итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 36 процентов и приблизился к отметке в $3 млрд долларов США. Более 35 процентов всего экспорта Кыргызской Республики приходится на Россию.

Все это дает хорошие предпосылки для развития международных контактов, уверен вице-президент ТПП Ростовской области Юрий Алексеевский. Он выступил в качестве модератора круглого стола, который состоялся в рамках Комитета по развитию внешнеэкономической и выставочно-ярмарочной деятельности с участием представителя ТПП Ростовской области в Кыргызской Республике Станислава Сабурова.

Представители Кыргызской Республики рассказали о наиболее перспективных направлениях сотрудничества. По словам вице-президента ТПП Кыргызской Республики Бахтияра Мухамедзиева, в Кыргыстане на полях работает сельхозтехника из Ростовской области, которая отлично себя зарекомендовала. Большой спрос КР испытывает в импорте зерна, что также может быть интересно донским экспортерам. Кыргызстан нуждается также в древесине и в изделиях из нее, все дома в республике в основном строятся с использованием российского леса, отметила консультант Торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике Светлана Антонова. Россия также экспортирует мин.топливо, черные металлы, сельхозтехнику.

Что же касается кыргызского импорта в РФ, то в основном это фрукты и овощи, трикотаж и хлопок, медь и в небольшом количестве техника и машинооборудование. Светлана Антонова рассказала об институтах развития, которые могут быть полезными для донских экспортеров. Одним из них является Российско-Кыргызский фонд развития. В 2015 году на эти цели было направлено $500 млрд долларов США. Фонд предоставляет кредитные линии для банков страны. В структуре долгосрочных кредитов банковской системы Кыргызстана около 23 процентов - средства РКФР.

Наличие таких институтов развития позволят российским предпринимателям участвовать в цепочках добавленной стоимости и создавать совместные предприятия в самых разных направлениях экономики, уверены представители Кыргызстана.

Со своими предложениями о взаимном сотрудничестве выступили ростовские предприниматели. Вице-президент Международной академии информатизации Александр Воронков предложил создать детско-юношеский центр с двумя опорными точками – один на озере Иссык-Куль, а другой на – Азовском море.

Взаимодействие в туристической отрасли предложила руководитель ООО "Татьяна Трэвел Тур" Дощенко Татьяна. Она отметила, что открытые границы между странами позволяют сегодня создавать уникальные туристические предложения, особенно учитывая богатые природные ландшафты горного Кыргызстана, 94% площади которого составляют горы. Здесь находится второе по величине высокогорное озеро Иссык-Куль, куда восстановить свои силы отправляли космонавтов СССР, напомнил участникам круглого стола вице-президент ТПП Кыргызской Республики.

Источник: tppro.ru